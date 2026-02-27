＜応募〆: 2026/3/13＞【1名様】火を消して“ほったらかし煮込み”！「保温調理鍋 コルクック 18cm」プレゼント

「保温調理鍋 コルクック 18cm」プレゼント企画

毎日のごはん作りで気になるのが、煮込み料理の“火加減”と“光熱費”。

そんな悩みに寄り添うアイテムとして注目されている

アーネスト株式会社の「保温調理鍋 コルクック 18cm」を、読者の皆さまへプレゼントします。

火を消してからも調理が進む“ほったらかし調理”を叶える、新発想の保温鍋。

忙しい日でも、美味しい煮込み料理が手軽に完成する心強い味方です。

■コルクの保温力で約70℃を2時間キープ

コルクックの最大の特長は、コルク容器の高い保温力です。

鍋に食材を入れて火にかけたあと、コルク容器にセットするだけで、

弱火でコトコト煮込んでいるような温度を長時間キープします。

火を使い続けないため、吹きこぼれや焦げ付きの心配がなく、付きっきりで見ていなくても大丈夫。

食材の中までじっくり火が通り、煮崩れもしにくく、安心して“ほったらかし”にできる調理鍋です。

■調理中のコンロが空くから、もう一品作れる

保温調理中はコンロを使わないため、その時間を別の料理に使えるのも嬉しいポイントです。

煮込みながら炒め物をしたり、おかずをあと一品作ったりと、家事の効率化にもつながります。

毎日の食事作りの「バタバタ時間」が、自然と軽減される便利なアイテムです。

■新潟・燕三条製の鍋本体で、毎日安心して使える

コルクックの鍋本体は、金属加工の産地として知られる新潟県燕三条で製造されています。

長く使える耐久性と、扱いやすい品質を兼ね備え、毎日のお料理に安心して使える仕上がりです。

栄養士・キッチンツールマイスター藤原奈津子氏による監修レシピも付属。

保温調理の特性を活かしたメニューが揃っているため、初めてでも失敗しにくく、 届いたその日から活用できるのも魅力です。

■マイナビニュース読者向け特別プレゼント

今回はマイナビニュース読者の皆さまへ、「保温調理鍋 コルクック 18cm」をプレゼントします。 毎日の料理がぐっとラクになる保温調理鍋を、この機会にぜひお試しください。

プレゼント内容

商品名 「保温調理鍋 コルクック 18cm」

人数 1名様 価格 14,850 円(税込み) 商品詳細 セット内容：鍋（本体・ガラス蓋）各1個、保温容器（本体・蓋）各1個

サイズ (約)：鍋 /幅28×奥行19×高さ11.5cm（内径18cm）

蓋/直径19×高さ6cm

保温容器/直径22×高さ19cm

重量（約）：鍋/525g 蓋/350g 保温容器/600ｇ キャンペーン名 「2026マイナビニュース読者プレゼント2月第2弾」

※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。

1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。

応募資格

マイナビニュース・ウーマン会員

未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。

抽選対象

下記2点の条件を満たした方

①回答対象アンケートへの回答

応募期間中(～2026/3/13)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方

※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい

②提携アンケート参加の同意

会員登録後、マイページの会員メニューにある 「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。

※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です

※応募期間中(～2026/3/13)に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください



応募締め切り

2026年3月13日(金) 23:59まで

商品に関するお問い合わせ

アーネスト株式会社 お問合せ窓口0256-41-1010

受付け時間は月～金（祝日を除く）の9:00～12:00／13:00～17:00

プレゼント応募や会員登録に関するお問い合わせ

※マイページから応募フォーム以外のアンケート回答が必須になります。回答されていない方は応募の対象外となります。

(提供：アーネスト株式会社)