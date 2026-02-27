＜応募〆: 2026/3/13＞【1名様】火を消して“ほったらかし煮込み”！「保温調理鍋 コルクック 18cm」プレゼント
「保温調理鍋 コルクック 18cm」プレゼント企画
毎日のごはん作りで気になるのが、煮込み料理の“火加減”と“光熱費”。
そんな悩みに寄り添うアイテムとして注目されている
アーネスト株式会社の「保温調理鍋 コルクック 18cm」を、読者の皆さまへプレゼントします。
火を消してからも調理が進む“ほったらかし調理”を叶える、新発想の保温鍋。
忙しい日でも、美味しい煮込み料理が手軽に完成する心強い味方です。
■コルクの保温力で約70℃を2時間キープ
コルクックの最大の特長は、コルク容器の高い保温力です。
鍋に食材を入れて火にかけたあと、コルク容器にセットするだけで、
弱火でコトコト煮込んでいるような温度を長時間キープします。
火を使い続けないため、吹きこぼれや焦げ付きの心配がなく、付きっきりで見ていなくても大丈夫。
食材の中までじっくり火が通り、煮崩れもしにくく、安心して“ほったらかし”にできる調理鍋です。
■調理中のコンロが空くから、もう一品作れる
保温調理中はコンロを使わないため、その時間を別の料理に使えるのも嬉しいポイントです。
煮込みながら炒め物をしたり、おかずをあと一品作ったりと、家事の効率化にもつながります。
毎日の食事作りの「バタバタ時間」が、自然と軽減される便利なアイテムです。
■新潟・燕三条製の鍋本体で、毎日安心して使える
コルクックの鍋本体は、金属加工の産地として知られる新潟県燕三条で製造されています。
長く使える耐久性と、扱いやすい品質を兼ね備え、毎日のお料理に安心して使える仕上がりです。
栄養士・キッチンツールマイスター藤原奈津子氏による監修レシピも付属。
保温調理の特性を活かしたメニューが揃っているため、初めてでも失敗しにくく、 届いたその日から活用できるのも魅力です。
■マイナビニュース読者向け特別プレゼント
今回はマイナビニュース読者の皆さまへ、「保温調理鍋 コルクック 18cm」をプレゼントします。 毎日の料理がぐっとラクになる保温調理鍋を、この機会にぜひお試しください。
プレゼント内容
|商品名
|
「保温調理鍋 コルクック 18cm」
|人数
|1名様
|価格
|14,850 円(税込み)
|商品詳細
|セット内容：鍋（本体・ガラス蓋）各1個、保温容器（本体・蓋）各1個
サイズ (約)：鍋 /幅28×奥行19×高さ11.5cm（内径18cm）
蓋/直径19×高さ6cm
保温容器/直径22×高さ19cm
重量（約）：鍋/525g 蓋/350g 保温容器/600ｇ
|キャンペーン名
|
「2026マイナビニュース読者プレゼント2月第2弾」
※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。
1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。
同じキャンペーンの賞品は、記事下部の「関連記事」にてご確認いただけます。
応募締め切り
2026年3月13日(金) 23:59まで
商品に関するお問い合わせ
アーネスト株式会社 お問合せ窓口0256-41-1010
受付け時間は月～金（祝日を除く）の9:00～12:00／13:00～17:00
(提供：アーネスト株式会社)