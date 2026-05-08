＜応募〆: 2026/5/22＞【3名様】完全栄養食のカップ焼きそば「BASE YAKISOBA 3.0」4種セットプレゼント

「BASE YAKISOBA 3.0」プレゼント企画

「完全栄養の主食※」として知られる「BASE FOOD」を開発・販売するベースフード株式会社から、 汁なしタイプの即席麺「BASE YAKISOBA（ベースヤキソバ）」シリーズが、 おいしさを追求した「BASE YAKISOBA 3.0」へリニューアルしました。

「BASE YAKISOBA」は、1食（2個）で1日に必要な33種類の栄養素の1/3をバランスよく摂取できる設計が特長。 全粒粉をベースに、主に自然由来の原材料を使用し、 “罪悪感なく食べられるカップ麺”として支持を集めてきました。

今回のリニューアルでは、そのコンセプトはそのままに、 より多くの方に、そしてより継続して食べていただけるよう、 味わいの満足感を高めた仕上がりへとアップデートされています。

■「BASE YAKISOBA 3.0」— おいしさを追求したアップデート

2024年に誕生し、2025年に「REBORN版」へ進化した「BASE YAKISOBA」シリーズ。

今回の「3.0」では、全粒粉特有の雑味や独特の風味を抑え、 味気なさを感じさせない満足感のあるおいしさにブラッシュアップされています。

カロリーや塩分を控えめに設計しつつ、 「健康的なカップ麺はおいしくないのでは」というイメージを覆す味わいを目指しています。

■定番からエスニックまで、選べる4つのフレーバー

「BASE YAKISOBA 3.0」は、定番の味わいから個性豊かなフレーバーまで、 気分や好みに合わせて選べる4種類をラインアップしています。



「ソース焼きそば」は、深みとキレのあるソースの旨味と、香ばしい風味が広がる定番の一杯。

家庭的でどこか懐かしさのある味わいで、最初の一口から最後まで飽きずに楽しめます。

「BASE YAKISOBA ソース焼きそば」には、たんぱく質15.2g、食物繊維5.9g、鉄1.5mg、カルシウム135mgが含まれており、カロリーは314kcal、塩分量（食塩相当量）は1.9gと、毎日でも取り入れやすい設計になっています。



「塩焼きそば」は、スパイシーで奥深くキレのある塩の旨味が特長。

あっさりとしながらもコクがあり、香りまで楽しめるクセになる味わいです。

「BASE YAKISOBA 塩焼きそば」には、たんぱく質15.9g、食物繊維5.6g、鉄1.5mg、カルシウム114mgが含まれており、カロリーは306kcal、塩分量（食塩相当量）は1.8gと、控えめな設計になっています。



「魚介醤油まぜそば」は、立ち上がる濃厚で深みのある鰹出汁の香りと、まろやかな魚介の旨味が広がる和風テイスト。

落ち着いた味わいを好む方にも取り入れやすい仕上がりです。

「BASE YAKISOBA 魚介醤油まぜそば」には、たんぱく質17.3g、食物繊維5.6g、鉄1.5mg、カルシウム120mgが含まれており、カロリーは321kcal、塩分量（食塩相当量）は2.1gと、バランスの取れた設計になっています。

「トムヤムまぜそば」は、辛味・酸味・旨味が重なり合うエスニック感あふれるフレーバー。

レモングラスの爽快な香りとパクチーがアクセントになった、アジアの風を感じる一杯です。

「BASE YAKISOBA トムヤムまぜそば」には、たんぱく質15.5g、食物繊維5.8g、鉄1.5mg、カルシウム119mgが含まれており、カロリーは302kcal、塩分量（食塩相当量）は1.8gと、控えめな設計になっています。



■カップ麺を、もっと前向きな選択肢に

「時間がない」「手軽に食べたい」そんな場面でも、 栄養バランスを意識した食事を取り入れたい方に寄り添う「BASE YAKISOBA」。

忙しい日の食事や、ランチ・夜食の選択肢として、 これまでとは違った「カップ麺のあり方」を提案するシリーズです。

■マイナビニュース読者向け特別プレゼント

今回はマイナビニュース読者の皆さまへ、「BASE YAKISOBA 3.0」全4種セットを3名様にプレゼント。

リニューアルした完全栄養※の即席麺を、ぜひこの機会にお試しください。



※ 完全栄養：1食（2個）で、栄養素等表示基準値（18歳以上、基準熱量2,200kcal）に基づく、1日に必要な33種類の栄養素の1/3を摂取できる設計を指しています。



プレゼント内容

商品名 「BASE YAKISOBA 3.0」4種セット

人数 3名様 価格 1個421円（税込み） 商品詳細 「ソース焼きそば」：1個あたり82g（めん65g）

「塩焼きそば」：1個あたり79g（めん65g）

「魚介醤油まぜそば」：1個あたり90g（めん65g）

「トムヤムまぜそば」：1個あたり78g（めん65g）

賞味期限：2ヶ月（高温多湿やにおいの強い場所、直射日光をさけ常温で保存してください。） キャンペーン名 「2026マイナビニュース読者プレゼント5月第1弾」

※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。

1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。

同じキャンペーンの賞品は、記事下部の 「関連記事」 にてご確認いただけます。

応募資格

マイナビニュース・ウーマン会員

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抽選対象

下記2点の条件を満たした方

①回答対象アンケートへの回答

応募期間中(～2026/5/22)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方

※アンケートは こちらから

※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい

②提携アンケート参加の同意

会員登録後、マイページの会員メニューにある 「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。

※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です

※応募期間中(～2026/5/22)に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください



応募締め切り

2026年5月22日(金) 23:59まで

商品に関するお問い合わせ

ベースフード株式会社 ヘルプセンター

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(提供：ベースフード株式会社)