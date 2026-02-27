＜応募〆: 2026/3/13＞【3名様】塩素ゼロで洗濯槽すっきり！「ミューズ オールインワン洗濯槽クリーナー」2種の香りセットをプレゼント

「ミューズ オールインワン洗濯槽クリーナー」プレゼント企画

誕生から約70年、手肌を守る“衛生・清潔のプロ”として親しまれてきたミューズから、

洗濯槽掃除のストレスを軽くしてくれる新しいアイテムが登場しました。

『ミューズ オールインワン 洗濯槽クリーナー』は、塩素や漂白剤を使わずに

菌やカビ汚れをしっかり落とす新処方のクリーナーです。

今回は、フレッシュなレモンの香り・すがすがしい森林の香り、

2つの香りをセットにして読者の皆さまへプレゼントします。

■塩素・漂白剤ゼロでも99.9％除菌※の高い洗浄力

ミューズが長年培ってきた“菌への知見”を活かし、乳酸・クエン酸・塩化ベンザルコニウムの 3つの成分を組み合わせた新処方を採用。

塩素や漂白剤を使用しなくても、洗濯槽に潜む菌やカビ汚れをしっかり洗浄・除菌します。

不快なニオイが残らず、衣類の色落ちや洗濯機へのダメージを気にせず使えるのが魅力です。



■1本で“除菌・消臭・水垢除去”まで叶うオールインワン設計

除菌やカビ洗浄だけでなく、消臭、水垢除去、洗濯物への雑菌・カビ移り防止、香りづけまで1本で対応できるオールインワンタイプ。

使い方は、洗剤投入口または洗濯槽に入れて、いつもの洗濯モードで回すだけ。

タテ型とドラム式（二層式は除く）のどちらにも使⽤でき、手間なく清潔な洗濯環境を保てます。



■使いやすさにこだわった軽量コンパクトサイズ

大きすぎず扱いやすいサイズ感で、洗濯の合間にもサッと使える手軽さが特長です。

定期的な洗濯槽ケアを続けたい方にもストレスなく取り入れられます。

気分に合わせて選べる、フレッシュなレモンの香りと、すがすがしい森林の香りの2種類で、清潔さと心地よさを同時に楽しめます。

■マイナビニュース読者向け特別プレゼント

今回はマイナビニュース読者の皆さまへ、「ミューズ オールインワン洗濯槽クリーナー」2種の香りセットを3名様にプレゼント。 清潔な洗濯環境を手軽に整えられる便利なクリーナーを、ぜひこの機会にご応募ください！

※すべての菌を除菌するわけではありません。

プレゼント内容

商品名 「ミューズオールインワン洗濯槽クリーナー フレッシュなレモンの香り / すがすがしい森林の香り」

人数 3名様 価格 オープン価格 商品詳細 内容量：【2種セット】 各250ml（1回分） キャンペーン名 「2026マイナビニュース読者プレゼント2月第2弾」

※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。

1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。

応募資格

マイナビニュース・ウーマン会員

未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。

抽選対象

下記2点の条件を満たした方

①回答対象アンケートへの回答

応募期間中(～2026/3/13)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方

※アンケートは こちらから

※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい

②提携アンケート参加の同意

会員登録後、マイページの会員メニューにある 「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。

※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です

※応募期間中(～2026/3/13)に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください



応募締め切り

2026年3月13日(金) 23:59まで

商品に関するお問い合わせ

ミューズお客様相談室 0120-079-991

営業時間：10:00-12:30 / 13:30-17:00(土・日・祝・年末年始及び弊社休業日を除く）

プレゼント応募や会員登録に関するお問い合わせ

※マイページから応募フォーム以外のアンケート回答が必須になります。回答されていない方は応募の対象外となります。

(提供：レキットベンキーザー・ジャパン株式会社)