2007年に海パン一丁で「そんなの関係ねぇ!」と叫び、日本中を旋風に巻き込んだブレイクから19年。今や子供たちから、絶大な支持を集めるお笑い芸人・小島よしお。野菜の歌を歌い、情操教育に熱心な彼は、自身の芸風を「雑草」と定義する。強者に真っ向勝負を挑むのではなく、独自の場所で根を張る生存戦略。そんな小島が、世界的人気のアニメを映画化した『ギャビーのドールハウス ザ・ムービー』(3月13日公開)で声優として新たな扉を開いた。一児の父となり、弱さを知る大人になったからこそ響く小島の人生哲学に迫る。

小島よしお

世界中の子供たちを夢中にさせている『ギャビーのドールハウス』シリーズを映画化した本作。そのオファーは、小島にとっても予期せぬサプライズだったようだ。

「正直びっくりしましたね。当初は作品を知らなかったので、子供たちに大人気の世界観にどう関わっていけるのか、不安と期待が入り混じった気持ちでした」

小島が演じるのは「クッキー・ボビー」。出番こそ多くはないが、物語の後半、場の空気を一変させる重要な役割を担うキャラクターだ。その在り方は、奇しくも小島が芸能界という荒波に飛び込んだ当時の姿と重なる部分があったという。

「僕が世に出た頃は、番組のワンポイントで呼ばれて『そんなの関係ねぇ!』とやって終わる、そんな出方が多かったんです。クッキー・ボビーも、ポンと入ってきて一瞬でその場の空気をつかんでいく。非常に親和性が高く、当時の自分の戦い方を思い出しながら演じることができました」

演技指導においても、単なるテンションの高さだけではない、繊細なバランスが求められた。

「シビアな場面でありながら、優しいニュアンスもにじませなければならない。作り込みすぎず、ディレクションを受けながらそのバランスを調整していきました」

完璧な大人像と現実のギャップ「自分は思ったよりも弱い人間なんだ」

本作は、カラフルな世界観で子供たちを楽しませる一方で、かつて子供だった大人たちの心をも揺さぶるテーマを内包している。

「大人や親世代にとっては、かつて自分がおもちゃに向けていた愛情や、その純粋な向き合い方を思い出させてくれます。作中にある『大人は忙しいからキラキラを忘れちゃった』というセリフは、誰の心にも刺さるはずです」

作中のメッセージは、小島自身の「大人像」の変化ともリンクする。子供の頃に思い描いていた完璧な大人と、失敗を重ねる現実の自分。そのギャップを受け入れながら、失ってしまった「ある感覚」について語る。

「子供の頃、大人は失敗せず、常に正しいことしか言わないと思っていました。でも実際なってみると、めちゃくちゃ間違えるし失敗もする。それに、子供の頃のような無鉄砲さも失ってしまいました。『これできそうかな』と先を想像して行動を躊躇してしまう。無計画さを失ったことは、大人になって変わってしまった部分ですね」

ステージ上では底抜けに明るく振る舞う彼だが、そのポジティブさは、自身の繊細さを補うための「鎧」であり「水」でもあるという。

「僕はメンタルもプレッシャーにも弱いんです。ここ一番の本番でヘマをしてしまう。だからこそ、ポジティブな言葉や偉人の名言を自分に言い聞かせるんです。本当に強い人は、そんな言葉を探したりしませんから。大人になって、自分は思ったよりも弱い人間なんだと気づかされました」