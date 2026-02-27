ロイヤルグループが展開する「てんや」は3月5日、春の期間限定メニューを一部店舗を除く国内のてんやで発売する。

日本各地の魅力を届ける「Good JAPAN」

今春は、日本各地の魅力をメニューを通して届ける同グループの企画「Good JAPAN」の新商品が登場。「Good JAPAN 北海道の恵み」と題し、北海道産食材4種を一度に楽しめる天丼や、北海道産ブランド豚"ゆめの大地"をたれづけで仕上げた一杯など、素材本来の美味しさを活かした商品を取り揃えた。

北海道産の魚介を味わう「海老と4種の北海道産天丼」

「海老と4種の北海道産天丼」(1,160円)は、ふっくらとした食感の「北海道産宗八(そうはち)カレイ」、旨みが凝縮された「北海道産帆立」、雪深い寒い季節から旬を迎える「北海道産真鱈」など、北海道産の魚介を使用。さらに、濃厚な旨みの「とかちマッシュ(マッシュルーム)」を加え、4種の北海道産食材を定番の「海老」と一緒に楽しめる一杯に仕上げた。「海老と4種の北海道産天ぷらと藪そば」(1,410円)も用意する。

さらに、「海老と4種の北海道産天丼弁当(お新香付)」(持ち帰り1,160円/デリバリー1,570円)や、持ち帰り限定「海老と4種の北海道産天ぷら盛合わせ」(2人前2,000円/1人前1,010円)も販売する。

北海道産ブランドを使用した「たれづけ豚ロース天丼」

北海道十勝地方の名物「豚丼」をイメージした「たれづけ豚ロース天丼」は、北海道産ブランド豚"ゆめの大地"を使用している。きめ細やかな肉質が特徴で、噛むほどに広がる旨みと、甘みのある脂を楽しめる。豚ロース天は、特製の丼たれにくぐらせることで、香ばしい衣とたれのコクが一体となり、ご飯が進む味わいに仕上げた。彩りと食感のアクセントには「北海道産グリーンピース」を添えた。素材の持ち味を活かしながら、天丼ならではの満足感と、十勝地方の「豚丼」を思わせる食べごたえある一杯。

豚ロース天の枚数は、3枚(960円)、4枚(1,260円)、5枚(1,560円)から選ぶことができる。

あわせて、「たれづけ豚ロース天丼(小)藪そばサービスセット(みそ汁付)」(3枚1,270円/4枚1,570円/5枚1,870円)や、「たれづけ豚ロース天丼弁当(お新香付)」(3枚 960円 デリバリー 1,300円/4枚 1,260円 デリバリー 1,700円/5枚 1,560円 デリバリー 2,110円)も用意する。

なお、「ブランド豚"ゆめの大地"豚ロース天」や「宗八カレイ」など、北海道産食材や春のおすすめ食材は単品でも用意している。

単品メニュー

桜海老をふんだんに使用したかき揚げを「新・麺つゆ」で

麺シリーズ第7弾となる「桜海老のかき揚げそば」(930円)は、春の訪れを感じさせる「桜海老」を昨年より増量し、香ばしくサクサクと軽い食感のかき揚げに仕立て、藪そばと合わせた一杯。昨年末、藪そばにより合うよう改良したこだわりの「新・麺つゆ」とともに楽しめる。そば(冷)への変更、うどん(温・冷)への変更にも対応する。

「桜海老のかき揚げそば お得なとろろ付」(1,090円)も用意している。

天然大海老や一本穴子を盛り合わせた「春ご馳走天丼」

豪華食材の定番「天然大海老」「活〆一本穴子」と、「北海道産帆立」「和歌山県産紀州南高梅」を贅沢に盛り合わせた、季節限定の「春ご馳走天丼」(1,690円)も同時に販売する。

「春ご馳走天丼(小)藪そばセット(みそ汁付)」(2,040円)も用意するほか、お出かけのお供や、手土産にも最適な「春ご馳走天重弁当」(持ち帰り 1,690円/デリバリー 2,280円)も用意する。

たらの芽・ふきのとう・アスパラを期間限定で提供

春の味覚を楽しむ旬の野菜を、2つの期間に分けて提供する。

第1弾は2026年3月5日から、「たらの芽」と「ふきのとう」(いずれも230円)を販売する。たらの芽はたらの木に芽吹く若芽で、天ぷらにすることで独特のほろ苦さと心地よい歯ごたえを楽しめる。春先に芽を出すふきのとうは、爽やかな香りとほろ苦さが特徴で、天ぷらにすることでほっくりとした食感が味わえるという。いずれもなくなり次第終了となる。

第2弾は3月19日から、「アスパラ(さぬきのめざめ)」(350円)を販売する。瀬戸内の温暖な気候が生んだ香川県産オリジナルのアスパラガスで、甘みが強く柔らかいことが特徴。なくなり次第、販売終了となる。