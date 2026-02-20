板前寿司ジャパンが運営する「板前鮨 はなれ - HANARE - (赤坂・銀座)」は2月13日、春季限定メニュー「ITAMAE SAKURA PREMIUM SET」(8,500円）を発売した。
同メニューはコース仕立てで、桜海老やサクラマス、旬の貝類など季節の食材をふんだんに取り入れた握り11貫に、とろたく巻き、茶碗蒸しなどが付く。
セットには春を象徴する日本酒「出羽桜 桜花 吟醸」が含まれ、目の前で桝へ注ぐ演出も行う。日本酒が苦手な場合はシャンパンへの変更もできる。
