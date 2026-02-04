プロントコーポレーションは2月17日から、「アイス桜わらび餅ラテ」を含む春限定ドリンク3種および「桜スフレパンケーキ～リッチ塩ホイップ～」(単品:825円/ドリンクセット:1,177円)を「PRONTO(プロント)」のカフェタイム(モーニング/サカバタイム除く)にて販売する。

春限定ドリンク3種

「【Pラテ】アイス桜わらび餅ラテ」(R:748円/L:891円)は、デザート感覚で楽しめるパフェをイメージした「Pラテ」シリーズの1つ。ピンクに彩られた桜ミルクと、もちもちとした食感のわらび餅、さくら餡、さくらソース、ホイップを合わせている。

「Pラテ」のトレードマークであるPの文字を模した「Pクッキー」をはじめ、桜の花びら(塩漬け)や桜風味のジュレをトッピングした一品。

「アイス桜ミルクティー」(R:605円/L:693円)は、コクのあるロイヤルミルクティーと、やさしく香る桜の風味を合わせた一杯。

「桜舞うロイヤルミルクティー」(L:660円)は、ふんわりとした口当たりのミルクフォームをトッピングしたホットミルクティー。同商品はLサイズのみとなっている。

「桜スフレパンケーキ～リッチ塩ホイップ～」は、同店の定番スイーツメニュー「スフレパンケーキ」の期間限定商品。

ふわふわ食感のスフレパンケーキに塩味をきかせたホイップクリームと桜葉入りの餡を合わせた一品となる。

なお、店舗によってカフェタイムの時間帯が異なる。また、記載の価格は消費税10%を含む表記となっている。