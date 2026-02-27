息子が初めて武道館の舞台に　伊藤千晃、親になって初めて気づいた感慨深い思い

息子が初めて武道館の舞台に立った。伊藤千晃は「私も19歳で初めて武道館のステージに立った」と振り返る。かつて客席にいた母の気持ちを、今は“見る側”として初めて理解したという。

22日に配信されたABEMAのバラエティ番組『秘密のママ園2』#4のスタジオには、伊藤千晃と今泉佑唯が登場。番組冒頭のトークでは、伊藤が現在小学生の息子について「空手を本気で始めて、毎日のように道場に通っている」と近況を報告。

昨年、息子が初めて武道館の舞台に立ったことを明かし、「私もこの業界に入って19歳の時に初めて武道館のステージに立たせてもらった」と回顧すると、「その時、母親が観に来てくれていて……。今は私が母親の立場で息子を見たら、その時のママの気持ちがわかった」と、親になって初めて気づいた感慨深い思いを語り、スタジオは温かい空気に包まれた。

