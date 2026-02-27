息子が初めて武道館の舞台に　伊藤千晃、親になって初めて気づいた感慨深い思い

息子が初めて武道館の舞台に立った。伊藤千晃は「私も19歳で初めて武道館のステージに立った」と振り返る。かつて客席にいた母の気持ちを、今は“見る側”として初めて理解したという。

22日に配信されたABEMAのバラエティ番組『秘密のママ園2』#4のスタジオには、伊藤千晃と今泉佑唯が登場。番組冒頭のトークでは、伊藤が現在小学生の息子について「空手を本気で始めて、毎日のように道場に通っている」と近況を報告。

昨年、息子が初めて武道館の舞台に立ったことを明かし、「私もこの業界に入って19歳の時に初めて武道館のステージに立たせてもらった」と回顧すると、「その時、母親が観に来てくれていて……。今は私が母親の立場で息子を見たら、その時のママの気持ちがわかった」と、親になって初めて気づいた感慨深い思いを語り、スタジオは温かい空気に包まれた。

『秘密のママ園2』#4は現在、「ABEMA」にて無料見逃し配信中。

【編集部MEMO】
『秘密のママ園』は、「昔ながらのママ像」にとらわれず、自分らしい生き方や子育てを模索する現代のママたちのリアルな姿に迫る情報バラエティ。独自の子育てを実践するママにフォーカスした企画をはじめ、 有識者を招いた最新のお受験事情の深掘りトークや、もう一度恋をしたいシングルマザーによる恋愛企画など、多彩なテーマで現代のママたちの価値観やライフスタイルを紐解く。

