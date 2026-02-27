「奥入瀬渓流ホテル by 星野リゾート」(青森県十和田市)では5月7日、「十和田奥入瀬タイムトラベルアドベンチャー」(1名29,800円)が新登場する。

同ホテルが考える「アドベンチャーツーリズム」とは、単なる自然アクティビティではなく、自然との対話を通じて内面の変化を促し、人と自然が紡いできた壮大な時間を心身で味わう、知的な旅のスタイル。 十和田湖の壮大なスケールや信仰の歴史をひもときながら、絶景の背景にある人々の想いに触れ、自身の時間や価値観を見つめ直す。異なる時間軸が凝縮されたこの地ならではの体験として、時の流れを心身で体感することで自身の価値観を見つめ直し、新たな心の豊かさに出会う機会を提供する。

開催期間は2026年5月7日～7月17日の間の木・金曜日。料金は1名29,800円で、十和田湖プライベートカヌーツアー(ガイド、ライフジャケットのレンタル)、神秘の十和田湖参詣ツアー(送迎、ガイド、参拝)、奥入瀬タイムトラベルウォーク(送迎、ガイド)が含まれる。定員は1日1組4名まで(最小催行人数2名)。公式サイトにて5日前までの予約が必要。

水面と一体になるカヌーツアー

青森県と秋田県の境にある雄大なカルデラ湖「十和田湖」は約20万年前から続く火山活動によって誕生した。この雄大な湖を十和田湖の自然を知り尽くした熟練のカヌーガイドが、貸切で案内する。湖が生む冷ややかな霧や、一瞬で過ぎ去る雨、雲間から差し込む美しい光芒など、自然のなかで出合える景色は一期一会。時に穏やかな風となり、時に生き物のようにうねる波を読み解きながら、水面と一体になって進む時間は、都会の喧騒では決して味わえない、自然と対話するひととき。ガイドの話に耳を傾けながら、十和田湖に刻まれた火山活動の痕跡や、十和田湖信仰、湖畔の歴史にまつわる物語を知ることで、壮大な景色の裏にある物語に触れ、自然の中で日々の悩みや価値観を見つめ直すきっかけになる。

信仰の歴史をたどる「神秘の十和田湖参詣ツアー」

十和田湖に根付く1000年以上の信仰の歴史をたどり、静寂の中で自分と向き合うことができる。ガイドの案内のもと、荘厳な杉林の参道を抜けて、信仰の中心地・十和田神社に向かい、修験道や山岳信仰の背景、時代とともに変遷してきた信仰のかたちや想いをたどる体験となる。拝殿ではオプションで祈祷を受けることもでき、参加者自身が思いを巡らせる問いかけを通じて、大自然と穏やかに向き合う時間を過ごせる。かつての参詣者と同じように白装束をまとい、人々が辿った足跡を歩むことで、時代を超えて人々が自然に抱いた願いや畏敬の念を全身で感じ取ることができる。日常の忙しさから離れた静かな環境に身を委ね、深い時間の流れの中で自分自身と穏やかに向き合う特別な時間となる。

絶景の中にひそむ人々の想いにふれる奥入瀬タイムトラベルウォーク

壮大な自然と人の営みを全身で感じる

渓流コンシェルジュの案内のもと、奥入瀬渓流本流に唯一かかる「銚子大滝」から、渓流の始まり地点・十和田湖「子ノ口」までの約2kmを巡るツアー。道中では、ただ自然の美しさを味わうだけでなく、先人たちの思いや葛藤の中で奥入瀬渓流に築かれた水門の物語に耳を傾け、自然と人がともに歩んできた時の流れに思いを馳せる。先人たちの歩みをたどるうちに、自然と人が積み重ねてきた時間がいまもこの地に息づいていることに気づき、長い時の流れの中で自分自身を見つめ直すひととき。ただ通り過ぎるだけでは見落としてしまう風景の奥にある人の想いにふれ、雄大な自然のなかで静かに心をゆだねる時間を感じられる。

オプション:この地に紡がれた伝統と未来をフレンチで味わう

この地に紡がれた伝統と未来を味わう旅の締めくくり

オプションとして、フレンチレストラン「Sonore」でのディナーも用意している。ここで提供されるのは、この地方で古くから親しまれてきた郷土料理のエッセンスを、現代的なフレンチの技法で昇華させた、創造性あふれる一皿。素材の物語や生産者の想いが、旅で触れた自然や人の営みと静かに響き合い、心に深い余韻をもたらす。この地に紡がれた伝統と未来を味わい、この旅を豊かに締めくくる。料金は1名 21,780円(税・サービス料込、宿泊料別)。公式サイトにて3日前までの予約が必要となる。