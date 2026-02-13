星野リゾート トマム(北海道勇払郡)は6月1日から、「雲海リトリートステイ」を販売する。

同プランでは、絶景の雲海テラスの一角を貸し切り、天空のプライベートヨガで心身をととのえることができる。

期間は6月1日～9月13日、料金は2泊138,500円～(2名1室利用時1名あたり、税・サービス料込)で、デザインスイートツインルーム2泊、雲海ゴンドラ優先乗車チケット2日分、雲海プライベートヨガ(ヨガマット貸出付)、スパトリートメント1回、ディナー2回(OTTO SETTE TOMAMU、和牛・海鮮しゃぶしゃぶSORA-天空-)、朝食2回(優先利用可能)、快眠グッズ、ほんのりSWEET TOMAMU night milkが含まれる。1日1組限定(1組2名まで)で、公式サイトにて14日前まで予約を受け付ける。

雲海テラスでプライベートヨガ体験

早朝、雲海テラスの一角を貸し切り、ヨガインストラクターによるプライベートヨガを体験できる。参加者のレベルに合わせたプログラムが用意されており、気象条件が揃えば眼下に広がる壮大な雲海や、遠くに連なる山々の絶景を眺めながら、心と身体をリフレッシュできる。

雲のような泡を使ったスパトリートメント

雲をイメージしたふわふわで柔らかい泡を使ったスパトリートメントで心身を癒す。この泡は、紫外線で乾燥しがちな肌を保湿し、明るく整える。泡の弾ける感触とオイルトリートメントで癒される、特別なリラックスタイムとなる。

快眠グッズを備えたスイートルームでの滞在

雲がモチーフの快眠グッズが揃う客室

宿泊するのは、落ち着いた雰囲気の「デザインスイートツインルーム」。プラン限定の快眠グッズが提供される。雲アロマランプ、雲アロマストーン、優しい肌触りのアイマスクが、翌日の雲海への期待を高めながら、心地よい眠りへと誘う。夕方ごろに搾乳されたトマム牛乳を使用した「ほんのりSWEET TOMAMU night milk」も用意されている。また、客室にはプライベートサウナや展望ジェットバスを完備。好きな時間に利用して、リラックスできる。

心と身体を満たす、リトリートディナー

雲海テラスで心を開放したあとは、贅沢ながらも心身に優しい特別なコースを堪能できる。メインは、アロマの香りを丁寧に抽出した出汁で食べる「アロマしゃぶしゃぶ」。心身の状態に合わせて緑茶、ほうじ茶、カモミールから好みの香りを選ぶ。しゃぶしゃぶというヘルシーな調理法で、黒毛和牛やとろけるような牛サーロインを味わえる。厳選された肉料理を味わうことで、リトリートの満足感をさらに高める。