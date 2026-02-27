かつて、志村けんさんと訪れた思い出の石垣島へ――。日本テレビ系バラエティ特番『笑神様は突然に…2026冬SP』が、きょう27日(19:00～)に放送。千鳥の「島シリーズ」が7年ぶりに復活する。

舞台は8年前に千鳥が志村けんさんと訪れた、思い出深い石垣島。M-1ファイナリストのエバース、カナメストーン、そして石垣島に祖父が住む、沖縄出身の黒島結菜とロケを繰り広げる。

夏川りみの母が営む八重山そば、国内でも珍しい闘牛が見られる八重山闘牛場など、ここでしか楽しめないスポットが数ある石垣島だが、ロケ開始早々、大悟が提案したのは、エバース町田の散髪。個性的な刈り上げが特徴の町田だが、石垣島の理髪店で“お任せ”で散髪してみたら一体どうなるのか…ということで今回のロケの縦軸が「町田の散髪」に決まる。石垣島で理髪店を見つけ出し、新しいヘアスタイルで爆笑をかっさらうことができるのか。

そして島シリーズでは恒例の「水落ち」も、大悟が期待に応えてもちろん実行。さらに黒島の祖父をいきなり訪ねてドッキリも仕掛ける。

ほかにも、THE RAMPAGE・浦川翔平、M!LK・塩崎太智、STARTO ENTERTAINMENTから関西ジュニアAmBitious・永岡蓮王、AKB48センター・千葉恵里、注目の新進アイドル・@onefiveのMOMOという5人による「バラエティ担当アイドル トレーニングツアー」、ブラマヨ小杉、ずん飯尾、フット岩尾、錦鯉・渡辺による「ボディーメンテナンスBIG4」が放送される。