2月も最終盤。春めいた陽射しの日にはお気に入りのスイーツ片手に、近くの公園などで散歩を楽しむのもいいですね。身近なコンビニの店頭にも様々な新メニューが並んでいます。

2026年2月・3月の新作5品まとめ(2月24日発売予定)

本記事では、ファミリーマートで2月24日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介しています。

カフェラテ味の6個入り生スコーン、通常の2倍以上のサイズの「窯出しとろけるプリン」、いちご尽しのミルクパフェ、濃厚チョコのビターな味わいのくりーむパン、ブルーベリーレアチーズが楽しめるファミマザクレープなど、多数ラインナップ。気になる品があるか、ぜひチェックしてみてくださいね。

「生スコーン6個入（カフェラテ）」(190円)

価格 : 190円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

※宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

6個入りの生スコーン。生クリームを加えたカフェラテ味の生地に、カフェラテ風味のチョコチップを練りこみました。なお宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

「クリームと食べる！ 大きな窯出しとろけるプリン」(498円)

価格 : 498円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

ビッグサイズの「窯出しとろけるプリン」。通常の2倍以上の大きさです。コクのあるカラメルと、とろける食感のプリンの上に、くちどけの良いクリームを絞りました。

「プチ贅沢 いちごミルクパフェ」(378円)

価格 : 378円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

いちご尽しのプチ贅沢が楽しめるいちごミルクパフェ。いちごミルクプリン・角切りストロベリーゼリー・いちごソース・ミルクムースで仕立てたパフェにハーフのいちご果肉を2切れトッピングしました。

「冷やして食べるとろけるくりーむパン 濃いチョコレート」(298円)

価格 : 298円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

くりーむパンの八天堂監修、濃厚チョコのビターな味わいのとろけるくりーむパン。濃いチョコレートクリーム入りです。

［ファミリーマート限定］

「ファミマ・ザ・クレープ ブルーベリーレアチーズ」(258円)

価格 : 258円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

絶妙もちもち食感が特徴のファミマザクレープ。すっきりした味わいのホイップクリーム、爽やかな味わいのレアチーズムース、ブルーベリーソースを包みました。

まとめ

2月24日発売の新商品は、カフェラテ味の生地とチョコチップを楽しめる「生スコーン6個入（カフェラテ）」、通常の2倍以上の大きさの「クリームと食べる！ 大きな窯出しとろけるプリン」、いちご三昧のリッチなパフェ「プチ贅沢 いちごミルクパフェ」、濃厚チョコのビターな味わいの「冷やして食べるとろけるくりーむパン 濃いチョコレート」、ホイップクリーム+レアチーズムース+ブルーベリーソースを包んだ「ファミマ・ザ・クレープ ブルーベリーレアチーズ」などがラインナップ。

みなさんももし気になる商品があればぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。