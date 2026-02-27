アレフが展開するびっくりドンキーは、3月4日から「いろどりセット」フェアを開催する。昨年に続き、スープは「ビーフコンソメスープ」と「みそ汁」から選択可能。今年からドレッシングはノンオイルに変更された。いろどり鮮やかな野菜を主役に、ちょうど良い満足感を楽しめるセットとして展開する。

いろどりセットとは

「いろどりセット」は、ハンバーグとライスに、2種の野菜を含むひじきサラダ ひじき・人参・枝豆 と、マスタード風味のノンオイルドレッシングをかけた9種の野菜サラダを添えた「いろどりディッシュ」に、スープとミニソフトまたはドリンクを組み合わせたセット。「ハンバーグだけではなく適度に野菜も食べたい」「満腹よりもちょうどいい満足感が欲しい」人に向けた内容だという。

いろどりセットの選び方

いろどりセットは、いろどりディッシュ・スープ・ミニソフトまたはドリンクの3つのカテゴリーから、それぞれ1品ずつ選ぶ仕組み。好みやその日の気分に合わせて自由に組み合わせることができるのが特徴だという。

まず、いろどりディッシュはSSサイズまたはSサイズから選択可能。ハンバーグは「レギュラー」「チーズ」「エッグ」「おろしそ」「パイン」の5種類を用意する。SSは少なめライス、Sは普通盛りライスでの提供となる。次に、スープは「ビーフコンソメスープ」または「みそ汁」から1品を選ぶ。

最後に、食後に楽しめる「北海道ミニソフト」「北海道ミニソフト チョコソース」「北海道ミニソフト イチゴソース」のいずれか、もしくはホット・アイスを含む各種ドリンクの中から1品を選択する。

Xキャンペーン実施

フェア開催に合わせて、びっくりドンキー公式Xアカウントでキャンペーンを実施する。

第1弾は3月4日〜8日の期間で開催。公式アカウントをフォローし、対象のキャンペーン投稿をリポストすると、その場で抽選に参加できる仕組み。抽選で60名に10,000円分のお食事券を進呈する。

第2弾は3月20日〜22日に実施。公式アカウントをフォローしたうえで、キャンペーン投稿の画像をタップし、自動生成される参加用投稿に「いろどりセット」の好きなポイントを追記して投稿すると応募完了となる。抽選で10名に10,000円分のお食事券を進呈する。なお、キャンペーン内容は変更となる場合がある。

期間限定サイドメニューも登場

3月4日から「オニオンリング」を期間限定で販売する。外はカリッと香ばしく、中は甘みのある肉厚玉ねぎ。サイドメニューとしてはもちろん、ビールのおつまみとしてもおすすめだという。揚げたての食感を楽しめる一品。「テイクアウト オニオンリング」も用意する。