井村屋は3月2日、「やわもちアイスシリーズ」より、新商品「やわもちアイス ずんだもち味」(希望小売価格194円)を、コンビニエンスストアで発売する。一般発売は3月16日より順次行う。

2012年より発売している「やわもちアイス」は、「甘味処の和スイーツを、おうちで。」をコンセプトに、冷凍下でもやわらかく、もちもちしたおもちと、様々な素材を重ねた贅沢感を手軽に味わえるアイス。

今回登場する季節限定の新商品「ずんだもち味」は、宮城県仙台市の郷土菓子でお土産としても人気の「ずんだもち」を再現した和スイーツアイス。ずんだアイスに、ずんだあん、白玉粉ともち粉をブレンドしたやわらかなおもちを重ねた3層構造で、ずんだもちのおいしさをアイスで楽しむことができる。

ずんだあんには風味豊かな枝豆ペーストに、食感を楽しめる粗挽きの枝豆を配合し、枝豆らしい味わいとつぶつぶとした食感を再現した。まろやかな塩味が特長の沖縄県久米島産「球美(くみ)の塩」を使用することで、枝豆本来の甘みと香りを引き立てている。アイスには枝豆ペーストを配合し、なめらかで舌触りの良い、やさしいずんだ味に仕上げた。北海道産生クリームを使用し、ミルクのコクとバニラの香りを合わせることで、枝豆の風味を引き立てたまろやかな甘さが特長。おもちは白玉粉ともち粉をブレンドし、もちもちとした食感でつるんとしたのど越しに仕上げた。