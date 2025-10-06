アレフが展開する「びっくりドンキー」は10月8日、「今年もガリバー!」フェアを開催する。

9回目を迎える今年は、定番のハンバーグ、サラダ、イチゴミルクに加え、チーズバーグディッシュとポテサラパケットディッシュが新たにガリバーサイズに。これにより、ハンバーグからデザートまで、過去最多のラインナップとなった。

ガリバーバーグメニュー

プレートのほとんどを埋め尽くす400gの肉汁溢れるガリバーサイズのハンバーグ「ガリバーバーグ」は、ガリバーバーグ、ライス、サラダがワンプレートで食べられる「ガリバーバーグディッシュ」(1,690円～)と、付け合わせとともに鉄板で提供する「ガリバーバーグステーキ」(1,530円～)の2種類を展開する。

同店で最も人気のあるチーズバーグディッシュも「ガリバーWチーズバーグディッシュ」(2,090円)としてガリバー化。ガリバーバーグに通常の2倍量のカリーソースをかけた「ガリバーカリーバーグディッシュ」(2,270円～)も登場する。

新商品「ガリバーポテサラパケットディッシュ」(2,310円)は、通常の3倍の量のポテトサラダととろけるチーズを中にも上にも贅沢に使用した一品。専用の成型器でかたどり丁寧に焼き上げている。合計400gのボリュームあるパティでポテサラパケットを丁寧に包み込んだ。

ディッシュメニュー

ステーキメニュー

アラカルトメニュー

びっくりフライドポテトLサイズを2倍量にした「ガリバーフライドポテト」(860円)と、オリジナルブレンドのスパイスでちょっぴり刺激的に仕上げた「ガリバースパイシーポテト」(960円)。さらに今しか食べられない「ガリバーサラダ」(680円)は、10種類の野菜を使用し、パリパリ麺の新食感が愉しめる高さ25センチの巨大グラスに入れて提供する。オリジナルドレッシングとマヨネーズ風ドレッシング2層の味が全体に行き渡り、紫キャベツピクルスの酸味と甘味がアクセントになっている。

デザート、ドリンクメニュー

定番のガトーショコラパフェが、高さ30cmの「ガリバーショコラパフェ」(3,000円)としてガリバー化。チョコムースや塩キャラメルクリーム、フィアンティーヌココアなどの層が重なり、驚きと美味しさを堪能できる一品。

ドリンクメニューではイチゴミルクに、北海道ソフトクリームをトッピングし、高さ25センチの巨大グラスで提供する「ガリバーイチゴミルク」(990円)が登場する。

テイクアウト・デリバリー

ガリバーバーグやガリバーWチーズバーグディッシュ、ガリバーポテサラパケットディッシュなどの「ガリバー」メニューは、テイクアウト・デリバリーでも用意されている。