アレフが展開するハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は、「びっくりドンキーに密着!」シリーズ第20弾として、2025年最新グランドメニューおよびテイクアウトメニューの人気ランキングTOP5を発表した。本ランキングは、2025年4月9日から10月31日までの期間、全国のびっくりドンキー直営131店舗を対象に、販売数実績データをもとに算出されたもの。期間限定メニューやセットメニューを除いた全商品が対象となっている。

グランドメニューランキングでは、チーズバーグディッシュが1位を獲得。続いて2位「フライドポテト」、3位「レギュラーバーグディッシュ」、4位「みそ汁」、5位「おろしそバーグディッシュ」という結果に。定番のハンバーグメニューに加え、サイドメニューも上位に入り、長年親しまれているメニューの強さがうかがえる結果となった。

テイクアウトメニューランキングでは、1位「レギュラーバーグディッシュ」、2位「チーズバーグディッシュ」と、定番商品が上位を占めた。続いて3位「びっくりフライドポテト」、4位「おこさまランチ」、5位「ポテサラパケットディッシュ」。2025年春に刷新されたテイクアウト容器により、店内と同様のスタイルで楽しめる点も支持を集めたとみられる。

なお、グランドメニューランキングにもランクインしている人気メニューが楽しめる「ドンキー満喫セット」が、期間限定で販売中。好みに合わせて組み合わせを選べるため、自分だけのお気に入りを見つけることができるという。