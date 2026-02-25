さくらももこ原作『ちびまる子ちゃん』と、臼井儀人原作『クレヨンしんちゃん』が、相互にコラボレーションした漫画を制作することが発表された。

『クレヨンしんちゃん』とコラボした『ちびまる子ちゃん』は4月3日発売の「りぼん」5月号に掲載、『ちびまる子ちゃん』とコラボした『新クレヨンしんちゃん』は「まんがクレヨンしんちゃん.com」にて4月3日（前編）、4月20日（後編）に掲載する。

また、しんちゃんコラボの『ちびまる子ちゃん』が掲載される「りぼん」5月号では、両作品のコラボを記念して原作コラボレーションアートを使用したポーチが付録として登場。今後原作コラボアートのグッズ展開・ポップアップショップの開催も予定しているという。

このニュースが発表されると、「ダブルひろしが一緒に飲む世界線」「ついにまるちゃんとしんちゃんが同じ空気吸う日が来るとは…歴史的瞬間ｗ」「時代背景とかだいぶ違うけどどうなるんだろ？」「どちらも原作者が亡くなっているのが寂しいなぁ」と多くの反響が寄せられている。