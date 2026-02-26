14歳で高額納税者となった加護亜依、思いが詰まった“超高級バック”を査定　『資産、全部売ってみた』

ABEMAのオリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』#2が、きょう26日(23:00〜)に配信される。

ゆきぽよは思わず涙を流す

番組では今回、“資産を全部売る”ゲスト・ゆきぽよが本気で叶えたい夢として掲げる「フィリピンレストラン」の開業のために、前回売った資産の金額90万円と、夢のために貯めていた300万円の計390万円を開業資金として、経営のプロである専門家に真剣相談。

しかし、そこでは飲食業の厳しすぎる現実が突きつけられ、ゆきぽよは思わず涙を流す。現在、お茶の新事業をスタートさせた小島瑠璃子からも「絶対に失敗してほしくない」と、愛のあるアドバイスも。

14歳で高額納税者となった加護亜依が登場

そして番組では、“自身の象徴”ともいえる誇らしい資産を売ったら一体いくらになるのか、その価値を数字化する「こじうり(誇示売り)企画」も。この企画の第2回ゲストとして、14歳で高額納税者となった元モーニング娘。の加護亜依が登場。

大事すぎて普段は飾っているという、加護の思いが詰まった“超高級バック”を売ったらいくらになるのか査定する。すると予想外の金額となり、スタジオも騒然。果たしてその金額とは。そして資金ができたらやってみたいという、ある事業とは。

小島瑠璃子の休日にも密着取材

さらに、お茶の新事業展開、芸能活動再開など“人生を再スタート”させている小島の、息子と過ごす束の間の休日にも密着取材。「この1年間、心身共にしんどい時間が長かった」と明かす彼女の、これまでの人生を振り返りながら、現在地について深ぼっていく。

(C)AbemaTV,Inc.