ヤマハは2月25日、同社歌声合成ソフトウェア『VOCALOID6』が先行導入された初音ミクの歌唱曲『Feel. Move.』の配信を開始した。本作品は、同社、ヤマハ発動機、クリプトン・フューチャー・メディアの3社による共同制作となっている。

今回配信された初音ミクの歌唱曲『Feel. Move.』のボーカルには、クリプトンが4月14日に発売する「初音ミクV6」を先行導入している。同社開発のVOCALOIDエンジン『VOCALOID6』は、AI技術を用いた新合成エンジン「VOCALOID:AI」を搭載し、よりナチュラルで表現力豊かな歌声合成を実現。また、アクセントやビブラートといった歌唱表現を素早く調整できる編集ツールを新たに採用したほか、豊かな表現を生み出す制作手法である「ダブリング」や「ハモリ」を瞬時に作る機能を追加している。

本作品は、2025年10月に開催された「ジャパンモビリティショー2025」のテーマソングとしてヤマハ発動機ブースで披露され、イベント発表直後より、多くのファンから配信を望む声が寄せられ、このほど配信リリースが決定した。

配信は、ボーカロイド音楽専門レーベル「KARENT(カレント)」より開始。各種音楽サービスの配信リンクはnodeeページから。