ヤマハ発動機（以下、ヤマハ）と聞くと、多くの人はバイクやマリン製品などを思い浮かべるだろう。しかし同社が製品づくりと同じ熱量で取り組んでいるのが、人とモビリティの良い関係を育むための活動だ。その中でも、長年にわたり心血を注いできたのが「安全・普及活動」である。

単にバイクのライディング技術を教えるだけではなく、ライダーが「走る楽しさ」を長く、安全に味わい続けるために必要なマインドや行動を育てること。それこそが、ヤマハが世界中で展開する「Yamaha Riding Academy（以下、YRA）」の使命だ。

「安全」と「楽しさ」。一見すると相反するようにも見えるこの二つを、ヤマハはどのように両立させ、世界中のライダーへ届けているのか。担当者の言葉から、その全貌と想いを紐解いていく。

ヤマハ発動機が世界中で取り組む「YRA」とは

ヤマハ発動機 YRA推進グループ 安間仁保氏（左）、水谷京子氏（右）

「YRA」は、ヤマハが世界で展開する、安全・普及活動の総称だ。対象は幅広く、これから免許を取る人や初心者、リターンライダー、熟練のライダーまで、あらゆる層に向けたプログラムが用意されている。

YRAの最大の特徴は、単なるライディングスクールではなく「需要創造活動」としての側面を持つ点だ。これは創業者・川上源一氏の「需要は自ら創り出すもの」という精神に由来している。

バイクは運転時に身体が露出している構造上、どれだけ車両側の安全装備が進化しても、最後は乗り手の技量と知識が安全を左右する。だからこそ、安全に運転する技術を伝えることが、長くバイクを楽しむこと（＝需要の維持・拡大）につながるという考え方である。

2024年は、世界32の国と地域で2,200回以上開催され、約14万6,000人が受講。2010年以降の累計受講者は90の国と地域で179万人に達する。これを支えるのが、世界49の国と地域で活動する274名のインストラクターだ。

国内では自社施設で講習会を行うメーカーが多い中、YRAは、民間の駐車場や教習所などユーザーの生活圏に出向くスタイルが特徴である。プログラムも時代に合わせて進化し、親子参加型で一緒に学ぶ「親子バイク教室」、若年層向けの「U-35」、女性限定クラス、アドベンチャーモデル「Ténéré 700」向け講習など、多様化が進んでいる。

さらに、YRAそのものが“コトのデザイン”として評価され、2024年にはグッドデザイン賞（審査員の選ぶ一品）、2017年には「親子バイク教室」がキッズデザイン賞（審査委員長特別賞）を受賞。WHOの「2030年までに、交通事故による死傷者数を半減させる」という目標にも貢献する取り組みとなっている。





現場の担当者たちが語る、YRAに込めた情熱と意義

1991年入社以来、営業・部品・サービス・海外駐在と幅広い業務を経験し、現在はYRAのインストラクターを務める安間氏にとって、YRAの原点は営業所時代の普及活動だという。

ヤマハ発動機 YRA推進グループ 安間仁保氏

「昔は各営業所に普及担当がいて、毎週のように安全運転講習を開いていたんです。私もそばで見ていて、本当に大事な仕事だと感じていました。部品やサービスの仕事は“当たり前にあるもの”という感覚がありますが、YRAのようなレッスンは、お客様から直接『ありがとう』と、感謝をいただける機会が多いんです。本当に面白い仕事だと思います」（安間氏）

今年1月にYRAへ配属された水谷氏は異色の経歴を持つ。元はブランドマーケティング部門の社員だったが、YRAとの関わりは「母親（参加者）」から始まった。

「子どもを『親子バイク教室』に参加させたのがきっかけでYRAを知りました。インストラクターの方が本当にカッコよくて、子どもに優しく、ヤマハの誇りを持って接してくれる。その姿に魅了されて、『私もこういう仕事がしたい』と思ったんです」（水谷氏）

ヤマハ発動機 YRA推進グループ 水谷京子氏

当時はバイクの知識があまりなかった水谷氏だが、親子バイク教室の体験後に「息子と一緒にバイクで走りたい」との思いが募り、その勢いのまま二輪免許を取得。社内副業制度を使い、親子バイク教室のスタッフとして活動した後 、念願のYRA担当となった。





親子の“コミュニケーションツール”にもなるYRA式レッスン

YRAのレッスンには「階段式」と呼ばれる、一貫した軸がある。

「1ができれば2ができる、2ができれば3ができる。すべてはつながっています。いきなり公道を走るのではなく、正しいまたがり方、ギアの入れ方、クラッチのつなげ方を確認し、短い距離の発進・停止……と少しずつ階段を登っていく。公道の走行は、本当に最後の最後です」（安間氏）

初心者やリターンライダーにとって、恐怖心は最大の壁だ。しかし着実に段階を踏んでいくことで自信が積み重なり、恐怖心も次第に楽しさへと変わっていく。

「安全管理という意味では、我々も非常に緊張感のある中でやっています。けれども、あまりそういうところは見せず、できるだけ楽しんでもらえるような雰囲気づくりを心がけています。やはり緊張しながら参加される方も多いので、遊び心を入れつつ、締めるところは締める。そういうバランス感は意識するようにしています」（水谷氏）

YRAの中でも中心的な活動の一つが、水谷氏も参加した「親子バイク教室」だ。免許を持たない子どもが、インストラクターや保護者のサポートのもと、ライディングを体験できる。

親子バイク教室の一コマ

「子どもは15人くらいに対し先生2人が教え、その様子を保護者が見守る形式のところもありますが、YRAでは親子参加型というのが特徴です。子どもの体験中、保護者も3時間付きっきりで寄り添う形なので、親子の濃密なコミュニケーションの場にもなっています」（安間氏）

水谷氏も、参加した子どもたちが成長していく瞬間を何度も見てきたという。

「やんちゃな子でも、バイクという経験したことのない乗り物を前にすると、すごく真剣な表情になります。また体験前は緊張していた子が、帰る頃にはニコニコになっていることも多いんです。あの変化は何度見てもうれしいですね。それと、子どもがバイクに乗っている姿自体がすごく可愛いので、親御さんたちも毎回たくさん写真を撮ったりして喜んでくださっています」（水谷氏）





海外での安全教育活動を支える「Yamaha Safe Riding Science」

YRAは日本国内だけでなく、海外でもサービスを展開している。その土台となっているのが、国内外共通の教材である「Yamaha Safe Riding Science」だ。

「国によっては、『フロントブレーキ（前輪ブレーキ）は危険』という誤った迷信があったり、死角の概念が知られていなかったりします。なぜ必要なのかを論理的に説明し、体験してもらうと『目からウロコ』という反応が返ってきます」（安間氏）

国によって交通事情は大きく異なる。先進国の常識が通じない国も少なくない。

「ベトナムではスクーターが主な交通手段のため、道路を埋め尽くすように走り、インドネシアやブラジルでは舗装されていない道路も多い。各国の事情に合わせてカリキュラムをアレンジする必要があります」（安間氏）

海外でのYRAの様子



特にブラジルはYRA活動が進んでおり、販売店スタッフがインストラクター資格を持ち、自律的にレッスンを開催する仕組みが確立されているようだ。ただし、独自解釈で基本が崩れてしまうという難しさもある。

「海外で食べるお寿司やラーメンが、日本のそれとは別物になっていることがありますよね。YRAも同じで、現地で独自の解釈が加わると、基本から外れてしまってどんどん別物になってしまうんです。だからこそ私たちは、各国の事情を尊重しつつも、安全の根幹に関わる部分は『ヤマハの基準』が守られるように調整しています」（安間氏）

そうした課題はありつつも、安間氏は「現在49の国と地域にインストラクターがいますが、ヤマハ製品が販売されているところはもっと多いんです。将来的には、ヤマハのバイクがあるすべての場所でYRAを実施できるようにしたいですね」とポジティブな姿勢を崩さない。

「知らない場所に一人で申し込み、知らない人たちからバイクを習う。それは誰にとっても大きなチャレンジです。YRAは、その挑戦を受け止め、応援する場でありたい。コロナ禍を経て、『このまま何もせず年を取るのは嫌だ』と免許を取得した50代の方もいました。生活の潤いとしてバイクを選んでくれた方々を、私たちは全力でサポートしていきたいですね」（安間氏）

＊＊＊

YRAは、単なる運転講習ではない。それは創業者から受け継がれる“需要創造”の精神を現代に体現する活動そのものだ。

技術を教えることは命を守ることであり、文化を守ることでもある。世界中の道路で、ライダーが安全に、楽しく走り続けられるように。ヤマハ発動機の地道で情熱的な取り組みは、今日もどこかで誰かの背中を押し続けている。

