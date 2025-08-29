東映ビデオは、同社の新プロジェクト「みんなで決めよう! 東映特撮Blu-ray化PROJECT!」で多くの票を集め、2026年にBlu-ray発売が決定したヒーロードラマ「超光戦士シャンゼリオン」について、放送開始30周年を来年に控えた2025年11月8日に、東京証券会館ホールにてスペシャルイベントを開催する。

イベントに登壇するのは、主演・涼村暁/シャンゼリオン役の萩野崇、暁の相棒といえる速水克彦/ザ・ブレイダー役の相澤一成(17:00の回)、番組メインライターの井上敏樹(13:00の回)、番組プロデューサーの白倉伸一郎。イベントMCは“特撮大好き芸人”として知られるオジンオズボーン篠宮暁が担当する。

イベントでは「シャンゼリオン」の溢れる魅力について、生コメンタリー付き上映及びスペシャルトークで縦横無尽に語りつくす予定。生コメンタリー付き上映で扱うエピソードは、イベントサイトで行う一般投票によって決定する。さらに、各回公演終了後には、「超光戦士シャンゼリオン Blu-ray BOX」予約者を対象に、写真撮影会も実施。

「『超光戦士シャンゼリオン』Blu-ray化決定記念! イベント!!今?」は、11月8日に東京証券会館ホールで開催。時間は13：00の回が12:30 開場/13:00 開演/14:20 終演（予定）、17：00の回が16:30 開場/17:00 開演/18:20 終演（予定）。いずれも終演後Blu-ray予約者を対象に写真撮影会実施予定。

登壇者は、各回共通の出演者が萩野 崇（主演：涼村暁/シャンゼリオン役）、白倉 伸一郎（番組プロデューサー）。13:00の回ゲストが井上 敏樹（番組メインライター）、17:00の回ゲスト相澤 一成（速水克彦/ザ・ブレイダー役）

入場料は、S.A.I.D.O.C最高幹部席が7,000円(特典として、前方席確約/萩野崇直筆サイン入りシャンゼリオンビジュアルカード（予定）プレゼント、S.A.I.D.O.C最高幹部席の販売は会員限定先行販売のみ)、弥生銀行渋谷支店新人席が4,500円。

イベント内容は、『超光戦士シャンゼリオン』生コメンタリー付き上映、登壇者によるスペシャルトーク、「超光戦士シャンゼリオンBlu-ray BOX」予約者を対象とした登壇者との写真撮影会。生コメンタリー付き上映で上映するエピソードはユーザーの投票に基づき決定、13:00の回と17:00の回で異なるエピソードを上映する。登壇者によるスペシャルトーク

チケットの購入は、東映ビデオオンラインショップにて販売（先着順）。東映ビデオオンラインショップ会員限定の先行販売は、受付期間が2025年8月29日11:00～2025年9月4日23:59まで、一般発売は2025年9月8日11:00～2025年11月7日23:59。