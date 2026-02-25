バーボンコミックは、長らく入手困難だった幻の名作将棋漫画『笑え、ゼッフィーロ 西風ヶ丘高校将棋部物語』の第5巻を、2026年2月25日、主要電子書店にて電子書籍として発売した。

『笑え、ゼッフィーロ 西風ヶ丘高校将棋部物語』は、神奈川県の西風ヶ丘(にしかぜがおか)高校将棋部を舞台に、全国大会を目指す部員たちの 奮闘と成長を描く青春群像劇。将棋専門誌「週刊将棋」で連載されたリアルな対局描写、友情・恋・葛藤を丁寧に織り込んだストーリーで、将棋ファンのみならず一般読者にも高い評価を受けてきた名作で、コミックスは全15巻、これまで1〜5巻が配信されている。

本巻では、女子の競技人口の少なさから、西風ヶ丘(にしかぜがおか)高校将棋部の女子部員3名が神奈川県代表として全国大会に出場。将棋歴の浅い彼女たちが、トップレベルの女子高生棋士たちと対戦。同行した飛鳥田たち男子部員も、神奈川代表のライバル・鷹洋(おうよう)高校や、将棋エリートの東京・大仏高校など、全国レベルの対戦を目の当たりにし、決意をあらたにするのだった……。

友情と恋、そして将棋への熱い想いが交錯するストーリー。第5巻は、全国から集結した女子高生棋士たちの戦いを中心に、それぞれの将棋にかける想いと、青春模様が描かれている。

■『笑え、ゼッフィーロ 西風ヶ丘高校将棋部物語 5』

著者：柳葉あきら

レーベル：バーボンコミック

発売日：2026年2月25日

価格：799円(税別)

配信形式：電子書籍(eEPUB3)

※以降、毎月1巻ずつ全15巻刊行予定

(C)柳葉あきら