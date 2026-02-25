マイクロマガジン社は、2026年2月27日(金)に、コミックライドivy『なりそこない聖女は無自覚ヤンデレお義兄さまに溺愛される １』(漫画：蒼葉陽／原作：染井由乃)を発売。各法人特典が公開された。

■『なりそこない聖女は無自覚ヤンデレお義兄さまに溺愛される １』

「氷の聖女」と称された少女と仄暗い思いを抱えた義兄



2人の愛情と執着が絡み合う――

漫画：蒼葉陽／原作：染井由乃

定価：792円(本体720円＋税10％)

発売日：2026年2月27日

＜あらすじ＞

【ルナの祈り】という特別な力に恵まれたことで次期聖女の最有力候補と囁かれていたエマ。

しかしもう一人の候補者イザベラの出現によって、最後の聖女選定の儀で期待もむなしく敗れてしまう。

聖女教育の一環から無感情だったエマを“氷の聖女”と揶揄していた人々は、次第に今度は“なりそこない”と後ろ指をさしだした。

そんなエマを守りたい義兄のアシェルは、寄り添い、慈しみ、優し気な瞳を向けるのだが…？

原作：エンジェライト文庫『お義兄さまの無自覚な溺愛』(著：染井由乃／イラスト：真久)

■特典情報①：一部書店で漫画カードがもらえる

2026年2月27日(金)～、『なりそこない聖女は無自覚ヤンデレお義兄さまに溺愛される １』の購入者を対象に、描き下ろし漫画カードがもらえる書店フェアが開催される。

特典：描き下ろし漫画カード(非売品・1種)

対象期間：2026年2月27日(金)～

※特典がなくなり次第終了

配布方法：『なりそこない聖女は無自覚ヤンデレお義兄さまに溺愛される １』を1冊購入ごとに1枚プレゼント。

■特典情報②：法人別特典

法人別特典の詳細は公式サイトにて。