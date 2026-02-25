マイクロマガジン社は、月刊Webコミック誌「コミックライド」連載中のライドコミックス最新刊『恋愛魔法学院～乙女ゲー世界で最強を目指す～ 1』を、2026年2月27日に発売する。

原作は、GCノベルズの人気作『恋愛魔法学院 ～ヒロインも悪役令嬢も関係ない。俺は乙女ゲー世界で最強を目指す～』。各法人書店の特典にくわえ、一部書店では、描き下ろし漫画ペーパーがもらえる書店フェアが開催される。

さらに、発売を記念してライコミで無料キャンペーンも実施中。2026年3月5日(木)まで、5エピソード完全無料で公開されているので、こちらも注目したい。

■『恋愛魔法学院～乙女ゲー世界で最強を目指す～ 1』

目指すは乙女ゲー世界最強!!

乙女ゲームの攻略キャラに転生してしまった主人公が、恋愛イベントを無視して己が道を突き進む！

漫画：はのい／原作：岡村豊蔵／キャラクター原案：Parum

定価：792円(本体720円＋税10％)

発売日：2026年2月27日

＜あらすじ＞

舞台は乙女ゲーム。

学院で美麗なキャラクター達との恋愛が楽しめる煌びやかな世界。

しかし、主人公が求めるのは心躍る闘争!!

乙女ゲームの攻略キャラに転生してしまったアリウスによる、恋愛そっちのけ王道バトルアクション!!

■特典情報①：法人別特典

ゲーマーズ

ブロマイド

こみらの！

イラストカード

駿河屋

ブロマイド

明屋書店

メッセージペーパー

ブックエース

メッセージペーパー

メロンブックス

イラストカード

Wonder GOO

イラストカード

DMMブックス



電子書店共通特典



■特典情報②：描き下ろし漫画ペーパー

2026年2月27日(金)～、『恋愛魔法学院～乙女ゲー世界で最強を目指す～ 1』の購入者を対象に、描き下ろし漫画ペーパーがもらえる書店フェアが開催される。

特典：描き下ろし漫画ペーパー(非売品・1種)

対象期間：2026年2月27日(金)～

※特典がなくなり次第終了

配布方法：『恋愛魔法学院～乙女ゲー世界で最強を目指す～ 1』を1冊購入するごとに1枚プレゼント。