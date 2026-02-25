ドリコムは、新コミックレーベル「ドリコミ」「ドリコミF」を2026年4月20日(月)に創刊。ライトノベル原作を中心としてきた「DREコミックス」「DREコミックスF」に加え、新レーベルではコミック発のオリジナル作品にこだわり、まだ誰も見たことのない物語をお届けする。

創刊ラインナップ公開！ 新コミックレーベル「ドリコミ」

ページをめくる、新たな鼓動。

日常を飛び出し、読者の感情を揺さぶる体験。

ドリコムが贈るオリジナルコミックス「ドリコミ」が始動──

ジャンルの枠にとらわれず、引き込まれるストーリー、キャラクターの魅力、純度100％の物語がここから始まる。

『このサキュバスなんか太い。』をはじめ、創刊ラインナップを公開。予約受付を開始した。

2026年4月刊《2026年4月20日（月）発売》

■『このサキュバスなんか太い。1』

漫画：ぶしやま

定価：792円(本体720円＋税)

判型：B6判

レーベル：ドリコミ／発行：ドリコム

『退魔師』として活動する高校2年生の長楽寺ムジナ。

彼女に下された任務は、サキュバスが潜むとされる店への潜入調査だった。

そこでムジナが出会ったのは、ぽっちゃりした雰囲気の無害そうなサキュバス・アンフィスで…！

ぽっちゃりサキュバス＆ツンデレ退魔師が贈る

変態性癖退魔コメディ!!!

■『臼井くんはしのびない1』

漫画：茶麻

定価：792円(本体720円＋税)

判型：B6判

レーベル：ドリコミ／発行：ドリコム

クラスの誰もが、そこにいることすら忘れてしまう『空気』のような高校生・臼井くん。

そんな彼の前に現れたのは、くノ一の転校生・御影千華だった。

彼女が臼井くんに告げたのは、忍の世界へのスカウト!?

さとり世代の無気力男子と、情熱的すぎるくノ一女子が織りなす、

隠密(ハード)で賑やかな(コメディ)日常ラブコメ！