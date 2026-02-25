トゥーンクラッカーが原作・制作を担当したオリジナル作品『不倫女の私、地獄へ堕ちろ』が、LINE Digital Frontierの運営するLINEマンガにて、2026年2月22日(日)より配信開始。連載初日に8部門で第1位を獲得した。

第1位を獲得した部門は以下の通り。

・LINEマンガ 総合ランキング

・LINEマンガ 女性総合ランキング

・LINEマンガ 新着カテゴリ(総合)

・LINEマンガ 新着カテゴリ(女性編)

・LINEマンガ 新着カテゴリ(男性編)

・LINEマンガ 恋愛(総合)

・LINEマンガ 恋愛(女性編)

・LINEマンガ 恋愛(男性編)

■『不倫女の私、地獄へ堕ちろ』

原作・制作：TOON CRACKER

脚本：荻安理紗

作画協力：PaWa

出版：weavin

＜あらすじ＞

商社の営業部で働く三浦玲香。同じ職場の部長であり、誰もが羨む夫・日野孝志と結婚し、仕事も家庭も手に入れた幸せな生活を送っていた。──夫の裏切りを知るまでは。不倫相手の女と激しく揉み合った末、玲香は自宅のベランダから転落し、命を落とした……はずだった。次に目を覚ました彼女の前にあったのは、結婚の半年前へと巻き戻った世界と、鏡に映る見覚えのある女の顔。自分を裏切り、幸せを踏みにじった不倫女の身体に入れ替わっていた。一方、玲香の身体になった女は元に戻る気などなく、すべてを奪うつもりでいる。「──なら、地獄に堕ちるのはそっちよ」裏切られた妻は、“加害者の姿”で、復讐を始める。

(C) TOON CRACKER / weavin