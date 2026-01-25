ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」が展開するオリジナル音楽番組『ROYAL HARMONY#2 〜Winter Song Special〜』が20日、都内で開催された。

『ROYAL HARMONY』初回配信にはMay J.が登場

『ROYAL HARMONY』は、歌や楽器演奏など音楽領域で活動するイチナナライバーの活躍の場をより多く創出し、夢を実現するキッカケづくりにしてほしいという思いから企画された番組。2025年7月には、May J.をゲストに迎えた初回配信が行われた。

その第2弾となる『ROYAL HARMONY#2 〜Winter Song Special〜』は、事前に実施された「17LIVE」アプリ内イベントで上位に入賞した計7名のライバーが出演。MCを務めるクレイ勇輝(キマグレン)と松浦航大が見守るなか、「Winter」をテーマにした楽曲を披露した。

バイオリン奏者や“歌う農家”がパフォーマンス

トップバッターを務めたのはmie。SEKAI NO OWARIの「スターライトパレード」を元気いっぱいに歌い上げ、イベントの幕開けを飾る。歌唱後には、「ウィンターソングはバラードのイメージが強いですが、あえて明るい曲を選びました!」と選曲理由を語った。

続いて登場したのは、バイオリンを携えたさくらviolin。バイオリン奏者として活動する彼女は、威風堂々とした佇まいでビバルディの「The Four Seasons “Winter”」をロックアレンジで演奏し、会場を魅了した。

普段は長野で農家として働く“歌う農家”ことAir.は、オリジナル楽曲「ヒカリノウタ」をパワフルに歌唱。本曲のお気に入りフレーズとして、「荒波に舵を奪われようと思いは決して溺れたりはしない」という一節を挙げた。

トラブルで一時中断する場面も

深夜11時から朝までカラオケ配信を行うことから“真夜中の歌姫”の異名を持つRumiは、中島美嘉の「ORION」を披露。本来はしっとりとした印象の楽曲だが、「母がカラオケで英語の発音をネイティブっぽく歌っていた影響で、少し楽しいイメージを持って歌いました」と語った。

ALLIEは、fumikaの「冬物語」と桑田佳祐の「白い恋人達」の2曲を披露する予定だったが、イントロで2曲が同時に流れるトラブルが発生し、一時中断する場面も。これに対しクレイ勇輝は、「これぞライブならではのハプニング」「始まってから楽曲を止めてくださいと言うのは、なかなかできることじゃない」とフォロー。トラブルはあったものの、ALLIEはリトライ後も見事なパフォーマンスを見せた。

松浦航大が普段歌うウィンターソングは?

続いてステージに現れたのは、ドラマーとしても活動する鈴木りゅうじ。S.Dragon-Erの「You」と自身のソロ楽曲「白」を熱唱した。感情を込めて歌い終えたあと、「白」の制作秘話について言及。「ライバー仲間でフェスを開催し、シーンを作ってからワンマンライブをやりたい。『白』は、去っていった仲間たちのことを思って作った曲です。出ていったライバーたちが戻ってこられる世界を作りたい」と、強い思いを語った。

そして、イチナナライバーのトリを務めたのはmike。AIの「ハピネス」と、オリジナル楽曲「願い」「Rainbow snow」の計3曲を披露し、芯のある力強い歌声を会場いっぱいに響かせた。選曲については、「自分の楽曲を2曲歌うことは決めていましたね。冬はバラードが多いので、あえて『ハピネス』を選びました」と明かした。

最後にステージへ登場した松浦航大は、昨年10月にリリースした最新曲「Melting White」を披露した。歌唱後、クレイ勇輝から「ウィンターソングは定義が難しい。1月、2月は特に大変ですが、どう冬を表現していますか?」と問われると、「熱唱すると夏っぽくなるので、力を抜いて切なさを入れる感覚を大切にしています」と答えた。なお、松浦が普段歌うウィンターソングとして、BUMP OF CHICKENの「スノースマイル」や桑田佳祐の「白い恋人達」を挙げた。

イチナナライバーが松浦航大とスペシャルコラボ

フィナーレではALLIEとmikeが再登場し、松浦とのスペシャルコラボを実施。中島美嘉の「雪の華」を3人で熱唱し、それぞれの感情がぶつかり合うような迫力あるステージを展開した。歌唱後、松浦は「mikeさんは味があって、ALLIEさんは柔らかさのなかにパワフルさがある。僕もついリハとは違うメロディで歌ってしまいました」と笑顔で振り返った。

最後はAir.と鈴木りゅうじも再びステージに登場し、5人で記念撮影。視聴者やほかのライバーへの感謝を述べ、『ROYAL HARMONY#2 〜Winter Song Special〜』は幕を下ろした。