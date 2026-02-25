ANYCOLORが運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、所属ライバー「戌亥とこ」のYouTubeチャンネル登録者数100万人突破を発表した。

2月18日、同社が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」所属のライバー「戌亥とこ」が、YouTubeチャンネル登録者数100万人を突破した。2019年3月22日にデビューし、YouTubeでは主にゲームや雑談などの配信活動はもちろん、自身の強みである歌唱力と豊かな表現力を活かした音楽活動にも注力し、唯一無二の歌声を届けてきた。

2020年12月10日には初のソロライブ「Inui Toko 1st Solo Live “who i am”」の開催、2023年11月22日には1st Mini Album 「Telescope」をリリースするなど、ソロアーティストとしても活動の場を広げている。

また、アンジュ・カトリーナ、リゼ・ヘルエスタとのユニット「さんばか」として、2024年12月6日には「さんばか 5th Anniversary LIVE 〜3！参！SUN！〜」を開催。親しみやすい性格と一曲ごとに異なる表情を見せる確かな歌唱力で、多くのファンを魅了し続けている。

戌亥とこからの直筆コメント

プロフィール

寂れた和風喫茶で働く女の子。店長の趣味でメイド服を着せられている。足下に見え隠れする尻尾が本物かどうかは、触れた人のみぞ知る。