サイバーエージェントは、人気VTuberグループ「にじさんじ」より、オリジナルカード付き「にじさんじチップスvol.8 うすしお味」(253円)を、2026年1月27日より、全国のファミリーマート約16,400店舗、ヴィレッジヴァンガード、アニメイト、Cyber Goods Storeにて発売する。

本商品は、全51種(描き下ろし: 23種/フリーダム: 23種/シークレット: 5種)のオリジナルカードの中からランダムでカード1枚がおまけとして付いてくる。無くなり次第販売終了となる。

販売は全国のファミリーマート約16,400店舗で行われるほか、全国のアニメイトおよびヴィレッジヴァンガードでも取り扱われる。アニメイトとヴィレッジヴァンガードでは、12袋購入ごとに限定特典のポストカードがランダムで1種付属する。

オンラインではCyber Goods Storeにて販売され、こちらはカートン販売のみで、1箱につき12袋入りとなっている。さらに、1箱購入ごとに限定特典のダイカットステッカーがランダムで1枚付いてくる。

また、バンダイナムコアミューズメントが運営する全国のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」では、アミューズメント限定BOXとして順次展開される。いずれの特典も数量限定となり、なくなり次第終了となる。

また、発売開始を記念して、カード全51種のカードコンプリートセットが抽選で3名に当たるプレゼントキャンペーンを実施する。

本キャンペーンへの応募は、Cyber Goods Store公式Xをフォローし、該当ポストを「#にじさんじチップス8」を付けて引用リポストすることで完了する。キャンペーン期間は2026年1月27日0時～2026年2月3日23時59分まで。当選発表は2026年2月20日までにダイレクトメッセージで行われる。なお、アカウントを非公開にしている場合は引用リポストを確認できないため、応募対象外となる。

(c)ANYCOLOR, Inc.