楽天カードは2月24日、「楽天カード マイカラーセレクション」に新色を追加し、申込受付・発行を開始した。

同カードは、縦型・横型デザインからの選択制と、カード名義人氏名の裏面記載に対応している。楽天カードと同様に「楽天カードアプリ」での利用プッシュ通知や、手元にクレジットカードがない場合もカード番号を簡単に確認できる機能、24時間不正検知などのセキュリティ機能などを備える。また、楽天カードアプリではカードデザインモードをオンにすると、発行したお気に入りのカードデザインを楽しむことができる。年会費永年無料、利用100円につき1ポイントの楽天ポイント進呈、さらに、「楽天市場」や「楽天トラベル」などでお得な特典が付帯する。

今回、Z世代などの個性を重視する層からの声に応え、服装や持ち物ともあわせやすいパステルカラー9色、かっこよさや落ち着きを追求したダークカラー4色が追加された。既存ラインナップとあわせ、全27色から自分らしさや推しのメンバーカラーを表現する1枚を選ぶことができる。

また、新色登場を記念し、「楽天カード公式Xキャンペーン」を開催する。Xの「楽天カード公式アカウント」のフォローと対象ポストを期間内にリポストすると、抽選で13名に楽天ポイント10,000ポイント(期間限定ポイント)が当たる。キャンペーン期間は2月24日～2月27日23:59まで。