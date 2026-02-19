楽天グループと楽天カードは2月19日、楽天カード会員専用の英語対応アプリ「Rakuten Card Lite」(Android/iOS)にAIエージェントを搭載し、提供を開始した。

AIエージェントを「Rakuten Card Lite」アプリに搭載

Rakuten Card Liteに搭載されたAIエージェントは、楽天カードが保有する豊富な決済データを学習に活用し、楽天カード会員の利用明細データを基に、月ごとの利用金額を時系列で集計したり、期間や利用先を特定した明細を提示するなど、パーソナライズされた体験を提供する。

例えば、「スーパーマーケット」や「レストラン」など、指定した利用先のカテゴリーごとの合計額を推測して回答することができる。同カード会員は誰でも無料で利用することができ、AIとの会話は日本語と英語の両方に対応している。

本AIエージェントは、2026年中に楽天カードアプリへの搭載を予定しており、より多くの会員がAIによるサポートを受けられるようになる。将来的には、利用明細に関する質問だけでなく、楽天カード全般に関する幅広い質問にも回答するなどの機能を拡充し、また、日本語と英語以外の言語での会話にも対応する予定だ。

「楽天カードは、社会環境の変化やお客様の多様なニーズに応え、サービスや機能をさらに充実させることで、安心で使いやすい金融サービスにより、快適で豊かな毎日をサポートすることを目指してまいります」(同社)