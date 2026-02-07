アメリカン・エキスプレス・インターナショナル, Inc.は2月5日、「アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カード」に新色ローズゴールドを追加し、申し込み受け付けを開始した。

新色ローズゴールドが登場

昨年3月、事業の成⾧を目指す中小企業経営者や個人事業主向けて刷新した同カードは、経費管理の効率化のための機能や、トラベルやダイニングに関する特典、ポイントプログラムなどを通じて、日々の事業運営に取り組む多くのビジネスオーナーのビジネスの成長を支援している。

今回、サービスや特典、年会費(49,500円)はそのままに、新色ローズゴールドが誕生した。ローズゴールドは、従来のゴールドと同様に、スタイリッシュなメタル製カードデザインを採用している。

新規で申し込む際には、従来のゴールドに加え、新色のいずれかを選択できる。また、既存会員についても、ゴールドから新色への変更が可能となっている。(変更には税込5,500 円の再発行手数料がかかる)

経費管理の効率化

同カードは、追加カード(付帯特典なし)を年会費無料で最大99枚まで発行できる。ビジネスオーナーに加え、従業員が同カードを持つことで、これまで現金や個人向けカードで立て替えていた経費の支払いをビジネス・カードに集約し、経費を一元化することで、経費管理の手間を軽減する。追加カードごとに利用限度額を設定できるため、部署や役割に応じた支出管理が可能となり、事業の成長とともに増える経費の支払い状況を把握しやすくなる。カードの利用明細はオンラインサービスやアプリからいつでも確認・ダウンロードができるため、経費管理の効率化とガバナンスの強化に役立つ。

ビジネスシーンを支援する特典と安心のプロテクション

トラベルおよびダイニング特典として、カードの利用金額に応じて1泊2名分の無料宿泊「ビジネス・フリー・ステイ・ギフト」を年間最大2泊分提供する。東急が運営する定額宿泊サービス「ツギツギ」の国内対象ホテルから、出張や社内外へのギフトなどのニーズに応じて自由な選択が可能。また会食に向けて、所定のコース料理を2名以上で予約すると1名分の料金が無料になる「ビジネス・ダイニング・コレクション by グルメクーポン」や、「ポケットコンシェルジュ」での利用で10%キャッシュバックなど、ビジネスにおけるダイニングシーンを幅広くサポートする。

ポイントプログラムでは、日々のビジネスを支える対象加盟店でのカード決済で、通常より多くポイントがたまる。オプションプログラム「メンバーシップ・リワード・プラス」に登録することで、ポイント交換レートがアップ。たまったポイントを経費の支払いに充当することができる。

このほか、ビジネスセミナーや、新しいビジネスの機会を後押しするビジネス・マッチング・プラットフォームをはじめ、メンバーシップならではの特典を用意している。出張先での損害保険や、ショッピング・プロテクションなどの保険サービスも充実している。