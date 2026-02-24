岩手大学、ヘラルボニー、丸井グループは2月24日、「岩手大学ヘラルボニーカード」の発行を開始した。

利用額の0.1%が岩手の学術と芸術を応援するちからに

本取り組みは、卒業生・宮沢賢治の理念を受け継ぎ、「地域における知の府」として誰一人取り残さない持続可能な社会の実現をめざす岩手大学、「異彩を、放て。」をミッションに、障がいのイメージ変容と福祉を起点とした新たな文化の創出に取り組むヘラルボニー、そして「すべての人が『しあわせ』を感じられるインクルーシブな社会を共に創る」ことをミッションに掲げる丸井グループの3法人の理念が重なり合い、実現した。

同カードは、買い物での利用金額に応じた加算ポイント(200円につき1ポイント・還元率0.5%)から、利用金額の0.1%分が岩手大学への寄附およびヘラルボニーへ還元される仕組みを持つクレジットカード。これらは岩手大学の教育・研究支援および学生支援などさまざまな事業に活用されるほか、ヘラルボニーを通してカード券面のアートを手がけた作家、作家が在籍する福祉施設およびヘラルボニーギャラリーなどの運営に活用され、岩手の学術と芸術を応援するちからに換わる。

上記に加えて、新規入会1件につき1,000円を、丸井グループのフィンテック事業会社であるエポスカードよりヘラルボニーへ支払い、同様に活用される。

岩手大学の学生が選んだカードデザイン

カードのデザインには、学生のアンケートの結果、岩手県内のヘラルボニーの契約作家のアートの中で最も多くの票を集めた「風のロンド」が選ばれた。投票の際、「クレヨンによる柔らかな線の重なりが目を引き、ひと際輝いて見えたから」「カードは無機物だけど、温かみを感じるデザインだったから」などの選定理由が学生から寄せられた。