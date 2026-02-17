セブン-イレブン・ジャパンは、「猫の日」に合わせて猫をモチーフにした商品を2月16日から順次発売している。猫の様々なパーツをモチーフにしたパン、スイーツ、アイスなど6品は味はもちろん写真映えも抜群。メディア向け発表会には猫好きの俳優、桜井日奈子さんも登場。桜井さん絶賛のスイーツは!?

「肉球以外も」の声に応え、今年はバリエーション豊富に

セブン-イレブン「にゃんこ発見!」新商品発表会・試食会で登壇した、株式会社セブン-イレブン・ジャパン 商品本部ベーカリー・スイーツ部 シニアマーチャンダイザーの長谷川幸司氏は、猫による経済効果「ネコノミクス」は年々拡大しているとし、「猫を飼われているお客様だけでなく、猫を飼われていないが猫の商品やグッズを買われるお客様の消費の広がりが大きい」と話す。

セブン-イレブン・ジャパン 商品本部ベーカリー・スイーツ部 シニアマーチャンダイザーの長谷川幸司氏

昨年初めて猫の日関連商品を発売したセブン-イレブンでは主に猫の肉球をモチーフにしたスイーツを中心とした展開を行ったが、肉球モチーフに商品のラインナップが偏ったことから「もう少しバリエーションが欲しい」という声があったという。そこで今年は肉球をモチーフにした商品に加え、猫の柄やしっぽ、目などラインナップを拡充。さらにアプリ会員限定企画や、今年初めての取り組みとなる「キャットフードドライブ活動」も実施すると話した。

アプリを提示して一度に税抜き222円以上お買い物をした回数に応じて抽選でサンリオキャラクターズオリジナルグッズが当たる

猫好きの商品開発担当による6品のラインナップ

続いて登壇した、商品本部 ベーカリー・スイーツ部 スイーツ・乳飲料 マーチャンダイザー 前田潮美氏は「私自身もすごく猫が大好きです。1年の中でも特に猫好き同士が開発段階でも発売してからも盛り上がれる企画だった」と楽しみながら開発したことを明かした。

セブン-イレブン・ジャパン 商品本部 ベーカリー・スイーツ部 スイーツ・乳飲料 マーチャンダイザーの前田潮美氏

その後6商品について解説。「『三毛猫 もちもちクレープ』は猫のお腹のタプタプしたもっちり感を、セブンイレブンで人気のもちもち食感のクレープと掛け合わせて商品に仕立てています。ミルクのクリーム、チョコソース、キャラメルソース、そして内側にスポンジが入っていますので、見た目だけでなく味わいや食感の変化を楽しんでいただけたら」と語った。

「『にゃんパフェ』は団子や餅のもちもちした食感で肉球を表現したようなパフェです。今回から寒天などの食感を加えることで、より進化させました。また、『にゃまどら ミルクキャラメル』はどら焼きの生地を猫の型で抜いていますが、SNSでは猫型にクリームが見える中身を楽しんでいただいている様子を多く投稿いただいています」とすでに人気が急上昇していると明かした。

みるくあんクリーム大福と赤団子で肉球を表現

「ねこのしっぽみたいなぱん ホイップクリーム」(213.84円)については、セブン-イレブンで大人気のちぎりパンの両サイドにチョコレートをコーティングすることで猫のしっぽを表現。さらに「ねこも目がにゃい ツニャのパン」は甘いものが多い猫関連商品の中で惣菜系のパンにもチャレンジしたという。

「セブンプレミアム ホワイトチョコ大好きな白くま」は白くまアイスのトッピングを肉球型にトッピング。「ピンク色の肉球は猫以外の動物にはない」とのことで、ホワイトチョコといちごの味わいと共に表現したという。

"猫好き"桜井日奈子さんのお気に入りは……?

発表会の後半には俳優の桜井日奈子さんが登場。

俳優の桜井日奈子さん

「猫の日応援隊長」として登場した桜井さんは、小学校6年生から実家で猫を2匹飼っているそう。「家族のグループLINEではいつも実家の猫の話題で盛り上がってます」と話すなど、大の猫好き。

セブン-イレブンのSNSにも登場している「ねこ店長」が登場すると、「かわいい～」と笑顔に。「ちょっとだけ舌が出ているのが可愛いですね！」「制服もすごく似合ってます！この制服、うちの子にも着せたいな」などとテンションを上げていた。

ねこ店長の登場に大はしゃぎの桜井さん

ねこ店長と触れ合ったあとは、「三毛猫 もちもちクレープ」を試食。「中にスポンジとクリームが入ってて面白いですね。チョコとキャラメルの2種類の味とクリームが味わえるので、1つで三度楽しめるのが嬉しい」と幸せそうな表情を見せた。商品が「猫のお腹のタプタプ感を表現している」と聞くと、「確かにお腹の辺りの触感と似ていて、とても愛おしく感じました!」と感動している様子。

チョコのほうから頬張る桜井さん

続いて試食した「にゃんパフェ」については食べる前から「もうすごい気になってます! 見た目でもすごくインパクトがありますし、この立体的な肉球がなんとも言えない」と興奮気味。もちもちの肉球部分もお気に入りの様子だったが、特に下の層になっている部分に対し「私、コーヒースイーツに目がなくていつも買っちゃうんですけど、これは大満足のお味」と太鼓判。「コーヒーの風味がしっかり感じられつつ、中のこの寒天の部分や下のクリームの部分でいくつも新しい食感を楽しめる」と絶賛していた。

最後に桜井さんは「『にゃんこ発見!』の商品は数量限定とのことなので、売り切れる前に私もお店に駆け込んで……全種類制覇できるように買いたいと思っています!」と宣言。猫好きが最後まであふれていた。