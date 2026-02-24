丸亀製麺は、ドラゴンボールZとコラボレーションした「丸亀製麺 ドラゴンボールZ コラボレーションキャンペーン」を3月3日(火)より開催します。本キャンペーンでは、作品の世界観をモチーフにしたコラボ商品のほか、多数のコンテンツが用意されているのだそう。その見どころをメディア向け試食会で聞いてきました。

幅広い世代に元気とワクワクを届けたいとコラボが実現

3月3日より開催する「丸亀製麺 ドラゴンボールZ コラボレーションキャンペーン」

昨年11月に創業25周年を迎えた丸亀製麺と日本を代表するアニメーション作品「ドラゴンボールZ」は、どちらも幅広い世代から支持され続けいています。そんな両者が、全ての世代の幅広い人々に元気とワクワクを届けたいという想いから、コラボレーションが実現したのだそう。

本キャンペーンでは、家族や友人、大切な人と一緒に楽しめる7つの企画を用意。3月3日(火)から3月16日(月)までの第1弾と、3月17日(火)から4月6日(月)までの第2弾では内容が異なる部分もあるので、ぜひどちらもチェックしてみてくださいね。

1つ目の企画は、ロゴと名称が変わることです。期間中は「丸亀製麺(まる“かめ”せいめん)」となり、通常の丸亀製麺のロゴと、ドラゴンボールZに登場する「亀仙流」のマークが合体したようなデザインを採用。「丸亀製麺」の「亀」の文字が丸で囲まれて大きく表示されたロゴに変わります。

世界観が詰まった3種類のコラボ商品が3登場

2つ目の企画は、目玉ともいえるコラボ商品です。ドラゴンボールZの世界観が詰まったこだわりのコラボ商品が3種類登場します。

まずは、ドラゴンボールのオレンジカラーをまとった「丸亀うどーなつ」の『ドラゴンボールうどーなつ(チョコ味)』。丸亀製麺のうどんのモチモチ食感を楽しめる生地には、にんじんペーストを混ぜ、オレンジ色のチョコレートをコーティングしています。

「丸亀うどーなつ」では通常5個入りですが、『ドラゴンボールうどーなつ(チョコ味)』は7個入りとなり、一緒に提供される星型の砂糖菓子を自身でトッピングすることで、7つのドラゴンボールを再現できるようになっていました。

チョコレートでコーティングされているからか、中のうどーなつは通常よりもしっとりモチモチ。パリッと食感のチョコレートのミルキーな甘さがうどーなつのやさしい甘みと調和して、まろやかな味わいを楽しめます。

第1弾では神龍が描かれたグリーンのカップで、第2弾では孫悟空が描かれたイエローのカップで提供されますよ。

『仙豆風天ぷら』は、作中で孫悟空がたびたび食べていた仙豆をイメージしたもの。枝豆を天ぷら粉で揚げたシンプルな枝豆の天ぷらではありますが、衣の食感と香ばしさが枝豆特有の甘みとマッチして病みつきになります。

テーブルにある塩を少し振りかければ、スナック菓子感覚で箸が止まらない……。おつまみや子どものおやつにぴったりな味わいでした。

販売期間は、第1弾の3月3日(火)から3月16日(月)のみなので、この機会をお見逃しなく!

『元気玉おむすび 半熟玉子入り』は、その名の通り孫悟空の大技「元気玉」にちなんだ、ボリューム満点のおむすびです。半熟玉子を約150gの白米で包み、白ごまとすりごまをまぶして天ぷら粉で揚げたおむすびは丸亀製麺史上最大級の大きさなのだそう。

持ってみるとおむすびとは思えないほどの重量感。サイズは拳くらいあって、かぶりつくのもやっと……。商品名と裏腹に味わいは繊細でゴマと衣の香ばしさが引き立ちます。

テーブルにある天丼のたれをかけると、甘じょっぱさがプラスされたエネルギッシュな味わいになるので、その味変も楽しめますよ。

『元気玉おむすび 半熟玉子入り』の販売期間は、第2弾の3月17日(火)から4月6日(月)までです。

限定デザインのうどん札やステッカーなどのノベルティグッズも

3つ目の企画は、人気キャラクターやアニメシーンのデザインが描かれた「ドラゴンボールZうどん札」の登場です。通常うどん1杯の注文で1枚もらえる「うどん札」が、キャンペーン期間中はドラゴンボールZとコラボした限定デザインで登場します。孫悟空をはじめ、人気キャラクターが勢揃いとなっており、第1弾と第2弾合わせて全30種とシークレット2種がランダムで提供されます。

第1弾ではキャラクターが大きく描かれた躍動感あふれるデザインの全15種+シークレット1種、第2弾ではキャラクターとそのアニメのシーンを組み合わせたデザインの全15種+シークレット1種が配布されるので、どのキャラクターに出会えるのか楽しみながらうどんを味わってくださいね。

また、4つ目の企画としてどん1杯と対象コラボ商品の購入でオリジナルグッズがその場でプレゼントもあります。

第1弾では、お好きなうどん1杯と『仙豆風天ぷら』を購入すると、全5種の中からランダムで1枚「丸亀製麺ドラゴンボールZ オリジナルクリアステッカー」をプレゼント。

第2弾では、お好きなうどん1杯と『元気玉おむすび 半熟玉子入り』を購入すると、「丸亀製麺ドラゴンボールZ オリジナルピック」を全5種の中から1つをランダムで提供されますよ。

オリジナルグッズが抽選で当たるキャンペーンも

コラボキャンペーン開催期間中にお好きなうどん1杯と『仙豆風天ぷら』もしくは『元気玉おむすび 半熟玉子入り』の購入、または『ドラゴンボールうどーなつ(チョコ味)』の購入をそれぞれ1口とカウントし、購入レシートから算出される口数に応じて豪華賞品が当たるキャンペーンに参加できます。

「丸亀製麺ドラゴンボールZ オリジナルトートバッグ」は2口で応募でき、総勢200名に、「丸亀製麺ドラゴンボールZ オリジナルうどん桶」は7口で応募でき、総勢100名にプレゼントされます。

さたにキャンペーン期間中にSNSキャンペーン「ドラゴンボールうどーなつ フォトコンテスト」も開催。『ドラゴンボールうどーなつ(チョコ味)』の写真をSNSであげると、「ドラゴンボールZうどん札」全30種＋シークレット2種のセットを抽選で5名にプレゼントと豪華賞品まで登場します。詳しくは公式サイトをチェックしてみてくださいね。

ドラゴンボールZ仕様のPOPUP店舗もオープン

3月3日(火)から3月29日(日)までの期間限定で「、丸亀製麺 新宿御苑前店」がドラゴンボールZ一色になった「期間限定丸亀製麺(まるかめせいめん)新宿御苑前店」としてオープンします。外観も店内も従業員までドラゴンボールZ仕様なので、ファンには堪らない世界観が広がりますよ。

キャラクターとのコラボは約7年ぶりの丸亀製麺がまさかドラゴンボールZとコラボするとはと驚いた人も多いはず。この機会にお近くの店舗やPOPUP店舗に足を運んで、その世界観に触れてみてはいかがでしょうか？