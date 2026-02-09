丸亀製麺は、バレンタインシーズンに合わせた期間限定キャンペーンを実施する。2月9日から15日までの1週間、「丸亀うどーなつ」1袋通常5個入りを、価格そのままで8個入りに増量する。

さらに、「丸亀うどーなつ」を購入した人を対象に、特製の「ベリーベリーディップソース」を無料で配布する。配布期間は配布中から3月2日までで、なくなり次第終了となる。

増量期間中は、1人で8個を楽しむのはもちろん、シェアしたり、自宅でアレンジしたりと、さまざまな楽しみ方ができる。あわせて提供される「ベリーベリーディップソース」は、いちご果肉入りソースとブルーベリー果肉入りソースの2種が楽しめる仕様で、程よい甘酸っぱさが「丸亀うどーなつ」の食感と相性が良いとされている。

「丸亀うどーなつ」3個増量 概要

実施期間は2月9日から15日まで。対象商品は「丸亀うどーなつ 濃厚ダブルチョコ ごほうびチョコ味」「丸亀うどーなつ 濃厚ダブルチョコ しあわせミルク味」「丸亀うどーなつ きなこ味」「丸亀うどーなつ きび糖味」の全4種。全国の丸亀製麺で実施されるが、一部店舗では取り扱いがない。

「ベリーベリーディップソース」無料配布 概要

配布期間は配布中から3月2日まで。対象商品は「丸亀うどーなつ」全4種で、1袋につき「ベリーベリーディップソース」1つが無料で提供される。全国の丸亀製麺で実施されるが、数量限定のためなくなり次第終了となる。ディップソースは要冷蔵。

商品ラインアップ

濃厚なチョコの味わいを楽しめる「丸亀うどーなつ 濃厚ダブルチョコ ごほうびチョコ味」は、“しあわせもっちもち製法”の生地に、生チョコとチョコの2種を練り込み、外側をチョコソースでコーティング。仕上げに特製チョコレート味パウダーをかけた、チョコづくしの一品となっている。

丸亀製麺「丸亀うどーなつ 濃厚ダブルチョコ ごほうびチョコ味」370円

ホワイトチョコのやさしい甘さが広がる「丸亀うどーなつ 濃厚ダブルチョコ しあわせミルク味」は、生チョコとチョコを練り込んだ生地にホワイトチョコソースを合わせ、特製ミルク味パウダーで仕上げたミルキーでまろやかな味わいが特長だ。

丸亀製麺「丸亀うどーなつ 濃厚ダブルチョコ しあわせミルク味」370円

きなこの香ばしさを楽しみたい人には「丸亀うどーなつ きなこ味」がおすすめ。もっちもちの食感に合わせ、きなこときび糖を黄金比でブレンドし、程よい甘さに仕上げている。

素朴な甘さが魅力の「丸亀うどーなつ きび糖味」は、さとうきび由来のまろやかな風味が口いっぱいに広がるフレーバー。ほっと一息つきたいときにもぴったりな味わいだ。