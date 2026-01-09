丸亀製麺は、期間限定商品「肉がさね玉子あんかけうどん」を1月14日から全国で販売する。同日より、新作の「だし玉肉づつみうどん」も全国のロードサイド店を中心に販売開始する。また、2025年11月末から販売している「鴨ねぎうどん」も引き続き展開するとのこと。

寒さが厳しくなる冬の時期に合わせ、毎日粉から打つ打ち立てうどんと、店内仕込みにこだわった“冬の手しごと”を重ねた商品を展開する。湯気が立ち上る釜で茹でたあつあつのうどんと、手間ひまをかけた具材を組み合わせ、身体の芯から温まる味わいを提案するという。

「肉がさね玉子あんかけうどん」(並:840円、大:1,030円、得:1,220円)は、打ち立てうどんに、白だしをベースにした玉子あんかけ、店内仕込みの牛肉と鶏豚の合わせそぼろを重ねた一杯。卵を数回に分けて溶き入れることで、ふわとろ食感の玉子あんかけに仕上げている。2年ぶりの販売となり、寒い季節に人気のメニューだという。

ふわとろ食感の玉子あんかけ

毎日粉から打つ釜抜き麺

新作の「だし玉肉づつみうどん」(並:890円、大:1,080円、得:1,270円)は、注文ごとに焼き上げるだし巻き玉子を丸ごと1本使用。白だしとかえしで下味を付けた玉子で、鶏と豚の合わせそぼろを包み込み、濃厚なあんかけだしを合わせた。玉子の甘みとだしの旨みが特徴の一杯として展開する。

濃厚あんかけだし

玉子で丁寧に包みこむ合わせそぼろ

あわせて販売を継続する「鴨ねぎうどん」(並:920円、大:1,110円、得:1,300円)は、合鴨肉、焼き目を付けた白ねぎ、特製鴨だしを組み合わせた冬の定番商品。注文ごとに火入れすることで、旨みが溶け込んだだしが打ち立てうどんに絡む仕立てとなっている。

やわらかな合鴨肉

香ばしさと甘み引き立つ白ねぎ

特製鴨だし

丸亀製麺ならではの手づくりとできたてにこだわった冬限定の味わいを、この時期ならではの商品として訴求する。