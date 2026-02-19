丸亀製麺は2月25日～27日の3日間、「釜玉うどん」(温:並550円、大740円、得930円)、「明太釜玉うどん」(温:並640円、大830円、得1,020円)、「焼きたて 牛すき釜玉うどん」(温:並890円、大1,080円、得1,270円)いずれかのうどんを、サイズを問わず1杯購入すると「釜玉うどん」並サイズが1杯無料でついてくるキャンペーンを、全国の「丸亀製麺」にて実施する。

対象商品の「釜玉うどん」は、茹でたての麺を釜から抜いて直接器に盛り付ける「釜抜き麺」に玉子を混ぜ、だし醤油をかけてシンプルに味わう一品。うどんの熱でとろりとなった白身や、玉子との混ぜ具合、だし醤油の加減や薬味による味わいの変化を楽しめる。

「明太釜玉うどん」は、「釜玉うどん」にピリッとした明太子が加わった商品。麺にからむまろやかな玉子に明太子の濃厚さが合わさった、コクのある味わいになっている。だし醤油をまわし入れて堪能できる。

「焼きたて 牛すき釜玉うどん」は、「釜抜き麺」に、注文ごとに特製の割り下で焼き上げる牛肉、まろやかな玉子がからみ、三位一体のおいしさが広がる一品。登場以来「定番メニュー化してほしい」という声が上がるほど支持を集めている。

なお、同商品はロードサイト店のみで販売している。

1杯無料でプレゼントするうどんは「釜玉うどん」並サイズのみで、持ち帰りは不可。販売状況により、販売終了時期が異なる場合がある。