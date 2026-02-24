フジテレビは、2026年F1シーズンの開幕戦と日本グランプリの決勝ハイライトを全国放送する。3月8日(23:09～)に『2026 F1開幕戦 オーストラリアグランプリ 決勝ハイライト』、同29日(同)に『2026 F1日本グランプリ 決勝ハイライト』を放送。2026年シーズンの幕開けとともに、F1の熱狂が日曜夜の地上波に帰ってくる。

今回放送されるのは、シーズンの口火を切るオーストラリアグランプリと、鈴鹿サーキットで開催される日本グランプリという注目の2戦。世界が視線を注ぐレースの興奮を、週末の夜に凝縮して届ける。

決勝ハイライトに加え、予選ダイジェストも地上波で放送。オーストラリアGPは3月7日(27:15～)、日本GP同28日(26:15～)を予定している。

さらに3月は、シーズン開幕を盛り上げる関連番組として、『いよいよ開幕! 2026F1ナビ!』(3日21:54～)、『2026F1開幕したぞSP』(14日21:54～)、『2026F1日本グランプリ開幕直前SP』(21日14:30～)など、ブームアップ番組を展開する 。

バラエティ番組『ジャンクSPORTS』では、F1を熟知するサッシャと中野信治氏が3週連続でゲスト出演し、各スポーツ界の“黄金コンビ”をテーマにトークを繰り広げる 。

【編集部MEMO】

フジテレビでは、CS・フジテレビNEXTで2026年シーズンF1全24戦を生中継。さらに動画配信サービス・FODでは、2月26日登録開始の「FOD F1プラン」で全戦ライブ配信を予定している。

