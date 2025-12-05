フジテレビは、世界最高峰の自動車レース「Formula 1」(F1)の日本国内における独占オールライツ契約を締結した。2026年から2030年までの5年間にわたる長期契約で、放送と配信を一体的に展開。11年ぶりに地上波で放送し、FODでは初めてライブ配信を実施する。

F1日本グランプリが鈴鹿サーキットで初開催された1987年に中継を開始して以来、長年にわたりF1中継を展開してきたフジテレビ。3月にオーストラリアで開幕し、第3戦が注目の日本グランプリとなる2026年シーズンは、地上波で厳選したチャンピオンシップを最大5戦ダイジェスト放送する。

また、CS放送「フジテレビNEXT ライブ・プレミアム」、インターネットチャンネル「フジテレビNEXTsmart」、動画配信サービス「FOD」などで、フリー走行、予選、スプリント予選、スプリント決勝、決勝を含む全24戦全セッションをライブ中継する。

さらに、CS、FODではグランプリのない週末もレースの模様を振り返る『F1GPニュース』、オフシーズンには5時間でシーズンを総括する『FORMULA 1 総集編』や、貴重な過去の名シーン番組などを予定している。

FODは、日本で初めてF1公式ストリーミングサービス「F1 TV」との連携もスタート。「F1 TV Pro」「 F1 TV Premium 」が、FODとのパートナーシップにより日本で展開され、F1 が提供するあらゆるコンテンツを体験できるようになる。

コメントは、以下の通り。

清水賢治フジテレビ社長

「フジテレビとFormula1の歩みは、日本のモータースポーツ文化の発展とともにあり、1987年の中継開始以来、アイルトン・セナ選手とアラン・プロスト選手による歴史的名勝負から現在に至るまで、数々の興奮と感動をお届けしてまいりました。このたび、2026年からの５年間にわたり、F1の日本国内独占放送・配信契約を締結できましたことを、誠に光栄に思います。真のコンテンツカンパニーをめざし、社内に『F1ブームアップ委員会』を発足し、全社一丸となりF1コンテンツの拡充に取り組んでまいります。長年F1を支えてくださるファンの皆さまの情熱に応えるとともに、これからF1に触れる新たな世代にも、F1のすべての瞬間をお届けしてまいります。日本のF1歴史をともに歩んだフジテレビが、再びその歴史を前進させる役割を担えることをうれしく思います」

イアン・ホームズ Formula 1メディア権利・放送担当最高責任者

「フジテレビとの関係を継続できることを大変嬉しく思います。フジテレビは、Formula 1が日本で初めてレースを開催した当初から共に歩んできた放送パートナーであり、これまでの長年にわたる多大なご尽力に心より感謝するとともに、その揺るぎないコミットメントに深く敬意を表します。F1は現在、世界的に大きな成長を遂げ、より幅広く多様な視聴者層にリーチしていますが、その成長を長期的なパートナーであるフジテレビと共有できることを嬉しく思います。フジテレビが今後もF1の魅力を日本の皆様にさらに革新的かつ進化したかたちで届けてくださることを確信しており、より多くのファンの皆様がF1の世界に触れてくださることを楽しみにしています」