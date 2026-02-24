春のパンまつりがスタートして約1カ月。順調に、集められているでしょうか? どうしても「パン」ばかりに目がいきがちですが、実は、シールが貼られているのはパンだけじゃないんです!

＼パンだけじゃない🍰🍡/

.

今月からスタートした #春のパンまつり🌸

パンだけでなく、和菓子や洋菓子も対象なんです❣️

.

ホッと一息つくティータイムも点数シールを集めるチャンス💡

楽しく美味しく集めてくださいね✨

.

「いいね&ブックマーク」をしておくと便利ですよ😀

(@yamazakipan_cpより引用)

ヤマザキさんの和菓子や洋菓子も、美味しいですよね。筆者は昔から「まるごとバナナ」のファンですが、これにもちゃんとシールが。また、シュークリームやふんわりワッフルといった洋菓子、月餅や栗まんなどの和菓子にもしっかり貼られています。

パンだけでも豊富なラインアップで、毎朝パンを食べれば1カ月で1皿ゲット!と算段している人もいるかと思いますが、もし、パンばかりでちょっと飽きてきちゃったなぁ……という時には、食後や3時のおやつにこれらの菓子類を取り入れるといいかもしれませんね。

春のパンまつり終了までまだ2カ月もあります! 気の向くまま食欲のままに集めてみるのもよし、計画的に集めるのもよし、全種類コンプリートしてみるのもよし! 年に一度の“まつり”を楽しみましょう!!

※北海道地区での実施期間は3月1日～5月31日。