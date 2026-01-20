山崎製パンは2月1日、ヤマザキ「春のパンまつり」を実施する。

今年は「白いフレンチディッシュ」がもらえる

今年の景品は、持ちやすく重ねやすい丸みのある平皿「白いフレンチディッシュ」。サイズは直径約18cm、高さ約3cmで、サンドイッチ、サラダ、スープなど幅広いメニューに使用できる。期間中、「ロイヤルブレッド」「ダブルソフト」「超芳醇」などの食パン主力商品や、「ルヴァンバターロール」「ランチパック」「薄皮つぶあんぱん」などの対象商品に貼付された点数シールを30点分集めると、同社商品取扱店にて1枚プレゼントする。

実施期間は2月1日～4月30日で、景品交換期間は2月15日～5月17日となる。北海道地区は季節感に配慮し、3月1日～5月31日の期間で実施する(景品交換期間は3月15日～6月14日)。

累計交換枚数は約5億9千万枚

春のパンまつりは、パンの消費量の最も多い春に毎年実施している。1981年の最初の「パンまつり」では、パン食文化の本場であるフランス製の真っ白なお皿を景品として採用した。この「白いお皿」は、清潔感とスマートさにあふれたおしゃれな皿として好評を受け、以降継続して、フランス製のさまざまなタイプの白いお皿を景品としている。第1回から前回までの累計交換枚数は約5億9千万枚にのぼる。

2つのSNSキャンペーンを実施

春のパンまつりをより楽しめる企画として、2つのSNSキャンペーンを実施する。Xでは、「えらべるPay500円分」が毎回最大100名、総計最大400名に当たる「今年も春がやってきた♪春のパンまつりリポストキャンペーン」を2月1日～2月28日の期間で実施する。

LINEでは、えらべるPay500円分または「ヤマザキパン ミニチュアチャーム 1個」のいずれかが、総計1,000名(各500名)に当たる「毎日当たる!今日はどのパン?キャンペーン」を2月1日～4月30日の期間で実施する。