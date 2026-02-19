もうすぐ桃の節句。女の子のいるお宅では、お雛さまを飾ってお祝いするかと思いますが、今年はいつもとちょっと違う、特別な日になりそうです。

3週間後の3月3日(火)ひな祭りの夜に「皆既月食」が起こります。

赤暗い神秘的な皆既月食になるのは午後8時4分~午後9時3分です。その前後は部分月食です。

今回は日没後に起こるので小さなお子様でも見やすいですよ。

ぜひ楽しみにしていてください。

(写真は2025年9月8日の皆既月食)

(@man_ten_bo_shiより引用)

満月が地球の影にすっぽり隠れる「皆既月食」。今年はなんと、3月3日の夜に起こるのだとか。雲がなければ、午後8時4分から午後9時3分の間に、画像のような皆既月食を見ることができるんです。観察しやすい時間帯なので、あとは当日、晴れることを願うだけです!

お雛さまと皆既月食との共演。赤い月を背景にお雛さまと一緒に写真を撮ったり、甘酒を片手にお月見を楽しんだり……。今年の3月3日は、素敵な夜になりそうですね。