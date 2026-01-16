1月29日・30日の2日間、東京・浅草公会堂で、『時代劇専門チャンネル presents プレミアム朗読劇「鬼平犯科帳 本所・桜屋敷」』が開催される。

声優の堀内賢雄が長谷川平蔵(鬼平)を、大塚明夫が剣友・岸井左馬之助を演じる本公演。井上和彦、佐々木勝彦、高木渉、中尾隆聖、三上哲ら豪華声優陣が集結し、池波正太郎の不朽の名作を、生の臨場感で味わえる一大イベントだ(現在、チケットはイープラスで販売中)。

40年来の盟友でありながら、意外にも生舞台では今回が初共演。「40年分の襞(ひだ)」を持つ2人が語る、この公演への熱い思いとは――。

「そろそろ船出してもいいんじゃないか?」

――今回のプレミアム朗読劇、「堀内さんが主演を務める」ということで、これだけの豪華キャストが集結したと伺いました。

堀内：(笑)。まぁ、経緯はどうあれ、(大塚)明夫と一緒に、芝居の掛け合いができる。しかも平蔵と剣友である、左馬之助役でしょ? それはやっぱりうれしいですね。

大塚：ここで、40年来の僕らの関係性が生きてくるよね。

堀内：そう。明夫とは40数年の歴史の中でいろんなお芝居をしてきたから、気心が知れている。そこはすごく大きいです。しかも、お互いこの年になって「舞台で初共演」するような気持ちなんですよ。これまでいろんな場所で朗読はやってきましたが、2人で一緒に舞台に立つのは初めてですから。

大塚：そこを推していこうか(笑)

――堀内さんは、アニメ版『鬼平』の鬼平役と共に、松本幸四郎さん主演のドラマシリーズ『鬼平犯科帳』の語りも担当されています。本作に対する思い入れは?

堀内：元々池波正太郎先生が大好きだったので、関わらせていただいた時は「人生でこんな至福の時があるのか」というぐらいに入れ込んでいました。先生の食通ぶりにも魅了されて、エッセイに登場する目黒の「とんき」や、銀座の洋食屋「みかわや」を巡ったりね。そういった背景を知りながら作品に携われるのは本当に楽しいです。

大塚：僕の方は、やっとその流れに加われたという感じです。『鬼平犯科帳』は元々小説で読んで「なんて味わい深い世界なんだ」と思っていましたし、中村吉右衛門さんのドラマも全部見ています。エンディングでジプシー・キングスの「インスピレイション」が流れるたびに、心の弦がブブブっと鳴るような。そんな大好きな作品に、左馬之助という最高にいい役で流れに乗ることができた。「そろそろ船出してもいいんじゃないか?」というくらいの気分です(笑)

――今回の演目である「本所・桜屋敷」は、左馬之助の初恋が軸となる物語ですね。

堀内：正直、「この本が選ばれたんだ!」という驚きはありました。声だけでどこまでメリハリをつけて、ホロホロっとくる情緒を出せるか。技量が問われる難しい挑戦ですが、リハーサルの時点で「泣けてきた」という声がすでに聞こえてきましたから。全員そろったらさらに華やかに、彩り豊かに、味わい深くなるんだろうなと思います。

大塚：そうですね。僕も燃えました(笑)

どれだけ脳内のスクリーンに絵を浮かべられるか

――今回はスタンドマイクを前に、皆さんが入れ替わり立ち替わり演じられるとか。普段は見ることのできない「アフレコの舞台裏」をのぞき見するような、そんなワクワク感もありそうです。

堀内：もちろん本だけで十分面白いんですが、マイクの前でプロの声優陣が見事に入れ替わりながら、それぞれのセリフをつないでいく…。そんな光景を目にすること自体、結構貴重なんじゃないかと思いますね。明夫みたいなデカい人は、マイクの高さをどう調整するのか、とか(笑)。「プロの技ってすごいな」と思っていただければ。

――朗読劇という形式ならではの醍醐味は、どんなところにあると思われますか？

大塚：自分の呼吸で、自分の立体的な間尺でセリフが言えること。そこが吹き替えやアニメと一番違うところです。自分で泣けなかったら、泣けるまで待ったっていい。その自由さの中で、どれだけ聴いている皆さんの脳内のスクリーンに絵を浮かべられるか。

堀内：リハーサルでも、明夫はすごく間を取ってたもんね。

大塚：そこが成立しないまま、「あ、自分の番だ!」と思ってセリフをポンポン言っちゃうと、聴いている方はどうしても上滑りしてしまう。だからといって、ただ長く間を取ればいい、というものでもない。そこを一生懸命「ギュッ」とやりたいですね。

――まさに、プロたちによる「間の饗宴」とも言えそうですね!

堀内：幸四郎さんの実写版の語りを担当した時も本当に素晴らしい出来だとつくづく思いましたが、朗読劇はある意味、お客様に絵を想像していただくもの。しゃべりでどこまでそこに近づけられるか。極端な話、目をつぶって聴いてもらってもいいくらい…。

――せっかくご本人が目の前にいるのに贅沢すぎます(笑)!

堀内：(笑)。目をつぶっていても情景が想像できるような、しゃべりの魅力を出したいですね。そこに、ピアノの生演奏が加わる。リハでも少し弾いていただいたんですが、ここからさらに深みが増していく予感があります。

大塚：生はいいですよ。ピアノが語ってくれます。