通信カラオケ・JOYSOUNDは、ボーイズグループ・M!LKのニューシングル「爆裂愛してる / 好きすぎて滅!」のリリースを記念して、多彩なカラオケ企画を展開している。

まず、M!LKの公式YouTubeチャンネルで公開された「コール講座!」でもおなじみの、メンバーが考案した「好きすぎて滅!」のコールが、テロップ付きで楽しめる「コールカラオケ」が登場。カラオケでコールの練習ができるので、ライブ参戦前の予習はもちろん、終わった後の復習にも使える。

「好きすぎて滅!」のミュージックビデオをそのまま背景に歌える本人映像カラオケや、M!LK CONCERT TOUR 2025 「M!X」から「イイじゃん」をライブ映像で歌えるLIVEカラオケも配信中。公式ミュージックビデオ、メンバーの歌声入りライブ映像などのコンテンツも配信される。

また、対象機種を導入の全国のカラオケ店舗で、アプリ「キョクナビJOYSOUND」(無料)から課題曲を選曲すると、参加者全員にその場でM!LKキャンペーンオリジナル待ち受け画像(全5種・ランダム)がプレゼントされる。Wチャンスとして、抽選でM!LKキャンペーンオリジナルマイクを5人、M!LK キャンペーンオリジナルタンバリンを10人にプレゼントする。

このほか、スマートフォンで本格的な採点が楽しめるカラオケアプリ「分析採JOYSOUND」でも、抽選で3人にM!LKキャンペーンオリジナルタンバリンが当たる。

さらに、2023年に約1万2千人を動員したグループ史上初のアリーナ単独公演「M!LK 1st ARENA “HAPPY! HAPPY! HAPPY!”」から厳選した6曲のライブ映像に、ここでしか観られない撮りおろしのコメントを収録したスペシャルダイジェスト映像が「みるハコ」で配信。4月17日までの期間中、全国の対象カラオケルームで、無料(別途室料)で見られる。

対応機種は、JOYSOUND X1 /JOYSOUND MAX GO / JOYSOUND MAX2 / JOYSOUND MAX 。