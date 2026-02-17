「カ～ンテレ、8チャン!」を全国へ――。カンテレの田中友梨奈アナウンサーが、18日に開催される「サウンドロゴカラオケAWARD」の決勝ステージに挑む。「聞いたことがない」と言われた悔しさを胸に、局の象徴ともいえるフレーズで全国区への挑戦だ。

カンテレの田中友梨奈アナウンサー

この大会は、社員が自社の「企業サウンドロゴ(CMなどで流れる短いメロディー)」を歌唱し、JOYSOUNDのカラオケ機器による採点と審査員による総合的な評価で「日本一のサウンドロゴカラオケ」を決定するというもの。

田中アナは、高校時代、週5でカラオケボックスに通い詰め、テスト勉強すらマイク片手に行っていたというカラオケ好き。今回は、デビュー30周年を迎えた局キャラクター・ハチエモンを相棒に、関西人にはおなじみのフレーズ「カ～ンテレ、8チャン!」を引っ提げて決勝ステージが行われる東京・品川へ乗り込む。

決勝ステージには、総勢20社・団体がエントリー。「かめだのあられ おせんべい」の亀田製菓、「SEGA」のセガをはじめ、「は・か・た・の・しお」の伯方塩業、「TOPPA!!!TOPPAN」のTOPPANホールディングス、「マンションのことなら長谷工」の長谷工グループ、「くらしあんしんクラシアン」のクラシアンなど、国民の耳に焼き付いている強力なライバルたちがひしめく。

さらに、同じ関西の放送局である盟友・サンテレビジョン「おっ! サンテレビ」も参戦するなど、業界や地域の垣根を越えた激戦が予想される。

カンテレの出番は、全20社・団体中13番目。強豪が続く中盤戦の流れを一気に引き寄せるべく、田中アナは「打倒・全国区」を掲げ、持ち前の度胸と愛くるしいハチエモンとのコンビネーションで勝負を挑む。「タナカユリナ」名義でミュージシャンとしても活動する彼女が、プレゼンから歌唱までの一連の流れをどう演出し、会場の空気を「8チャン!」一色に染め上げるのか。

コメントは、以下の通り。

──参加企業・団体は錚々たる顔ぶれですが、率直な感想は?

そうなんです。参加リストを見た瞬間に、「あ、このサウンドロゴはCMで流れていたな」「自分もこれなら歌える!」という企業さんばかりで、皆さんの本気度に驚きました。幼い頃から聞いていたサウンドロゴを持つ企業さんもいらっしゃいますし、想像以上の強敵ぞろいです。 参加企業のロゴや商品を見ただけで、頭の中でその音が自然と流れてくるというのは、本当にすごいことだと思います。

だからこそ、「私も負けられない」と火がつきました。 もっとこの「カ～ンテレ、8チャン!」を、関西以外の方々にも届けられるよう、その役割を担っていこうと思います。

──「カ～ンテレ、8チャン!」との出会いはいつ頃ですか?

2020年、大学1年生の時です。大学進学のため、生まれ育った福岡から関西へ引っ越してきて、初めてカンテレのローカルCMを見ました。当時、ドラマの出演者の方が、PRのために「ハチエモン」のぬいぐるみを持って「カ～ンテレ、8チャン!」と歌っているのが妙に頭に残っていて、それが私にとっての出会いです。

そのインパクトのおかげで入社前から歌えましたし、自身の体験からも、サウンドロゴはカンテレのカラーを伝える重要な要素だと感じています。

就職の時、母が地元の福岡から引っ越しの手伝いに来てくれた際、「ここで働くんだよ!」と一緒に本社の前まで行くと、社屋に向かって手を合わせ、「カ～ンテレ、8チャン!うちの友梨奈をよろしくお願いします」と拝んでくれたんです(笑)。数日の滞在で母が覚えてしまうほど、短くて分かりやすく、会社の雰囲気を伝えてくれるこのフレーズをとても気に入っています。

──強敵ぞろいの中、どのようにして「カ～ンテレ、8チャン!」を見ている方の心に刻み込みますか?

「わかりやすく、強烈に、笑顔いっぱい」。この三拍子でいきます! 正直、他の企業のロゴと比べると、全国的な知名度では負けている部分があると思います。ですので、今回は「プレゼン力」と「キャラクター力」で訴えかけていきます。視覚的なインパクトを重視し、デビュー30周年を迎えた「ハチエモン」のアイテムをたくさん取りそろえて臨みます。 実は、カラオケ画面で「8」の字を作っているのも、あの「8チャン」という声もハチエモンなんです。カンテレを30年支えてきた大ベテランの力を借りて、攻めていきます。

──なぜそこまでサウンドロゴが重要だと考えているのですか?

視聴者の方は「この番組面白い」とは思っても、「関西テレビだから面白い」と局を意識することはあまりないと思うんです。だからこそ、「カンテレはこういうカラーだよ」と伝えるために、サウンドロゴを口ずさめるようにすることは非常に大事だと考えています。

現状、「カ～ンテレ、8チャン!」は放送エリア以外にはまだあまり届いていません。東京のアナウンススクール時代の友人も「聞いたことがない」と言っていて、めちゃくちゃ悔しいです。

今回はYouTube配信もあるので、世界進出への第一歩となる大チャンス。「8(エイト)」と訳すのではなく、「オタク」や「センパイ」のように「8チャン」という日本語のまま世界へ発信したいです。

──本番ではどのような「戦略」で挑みますか？

「置きにいく」プレゼンでは手ごわいライバルとは戦えません。現在開催中の冬季オリンピックの日本代表選手たちのように、周りがどんなに有名でも「自分が一番になるんだ」という攻めの姿勢でいかないと大逆転は起こせません。

私が大好きなハチエモン。福岡出身の私には、あのプリッとした唇が明太子に見えて愛くるしいのですが、そのハチエモンと共に全力を尽くします。社内の仲間からも「行ってこい！頼むぞ！」と背中を押され、共に登壇する社員と作戦を練りながら準備を進めてきました。また、大賞特典である「カラオケショップJOYSOUNDの利用券10万円分」と「サウンドロゴの楽曲化」はとっても魅力的です。

私は「タナカユリナ」名義でミュージシャンとしても活動していて、作曲も好きなので、その経験も生かしつつ、ハチエモンも含めた“チームカンテレ”で、インパクトのある120秒をお届けします。

──練習の手応えはいかがですか？

「カ～ンテレ、8チャン！」は、どの世代が聞いても耳に残り、カンテレの明るさが伝わる最高のサウンドだと思っています。この愛するサウンドロゴを全力で届けたい！という思いが強すぎて、会社の会議室で練習をした際、壁を突き破ってオフィスフロアまで声が響いてしまったほどです（笑）

ただ、実はこのサウンドロゴ、結構難易度が高いんです。カラオケボックスでも練習を重ねていますが、現状ではあまり高得点が出せず、他の参加者の方の平均点を下回ってしまっていて……。でも、ここからが勝負です。本番までには必ず仕上げてみせます！

──最後に、アナウンサーとして目指す姿と、大会にかける想いを教えてください

今回の「サウンドロゴカラオケAWARD」をきっかけに、「カ～ンテレ、8チャン!」を全国区にして、関西以外でも「あ、カ～ンテレ、8チャン! の局だね」と言われるようになりたいです。サウンドロゴが、地域や世代を超えた共通の話題となり、人と人が繋がるきっかけになれば、カンテレはもっと愛される企業になれると思います。

私は普段から、自分の話した言葉が子どもからお年寄りまで、どの世代にもちゃんと届くようにという思いでマイクを握っています。報道でもバラエティでも、聞き取りやすい音声を心がけるのはもちろんですが、何より「テレビは家族団らんや、誰かと会話が弾むきっかけになるもの」だと信じているからです。

だからこそ、楽しい時は思いっきり笑い、取り繕ったり作りすぎたりせず、「田中友梨奈」という一人の人間としてカメラの前に立とうと心がけています。この大会でも、その姿勢は変わりません。

サブスクの配信も面白いですが、「テレビも見てほしいな、家族と会話してほしいな」と思ってもらえるように。子供たちからも「カ～ンテレ、8チャン! のお姉さんや!」と言われるような、歌のお姉さんのような親しみやすいパフォーマンスで、キャッチーなプレゼンを届けます。

私は本当にカラオケを愛しているんですが、高校3年生の時は、これ本当に盛っているわけではなく、週5でカラオケに通っていました(笑)。テスト勉強もカラオケボックスでしていて、勉強に疲れたらペンをマイクに持ち替えてストレスを発散し、またペンを握る…という生活でした。大学でもフリータイム8時間は当たり前。カラオケがなくなったら楽しみの一つが消えてしまうほどです。

そんな大好きなカラオケを舞台にしたこの大会に出場できることは、本当に幸せです。この大会と私を結んでくれたサウンドロゴに感謝ですね。テレビもカラオケも、一人でもみんなでも楽しめる最高のエンタメです。当日は歌うことを楽しみながら、全力で挑みます!

【編集部MEMO】

12月30日に放送された日本テレビ系『X秒後の新世界』では、四千頭身・後藤、デニス・植野、西村知美という選りすぐりの歌ヘタ芸能人3人が、サウンドロゴの歌唱を猛特訓する企画を実施。西村は「TOPPANホールディングス」を歌唱し、歌ウマ芸能人のMr.シャチホコに勝利した。

(C)カンテレ