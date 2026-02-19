VTuberや配信者の「歌枠」をもっと本格的にするために、「カラオケJOYSOUND for STREAMER」と「Alive Studio byGMOペパボ」がコラボレーションすることになった。第1弾として、「Alive Studio byGMOペパボ」でのコラボレーション素材・エフェクトの追加、キャンペーンを行う。

「カラオケJOYSOUND for STREAMER」と「Alive Studio byGMOペパボ」がコラボ

拡大を続けるライブ配信市場において、VTuberやストリーマーなどの配信者がファンと一体感を楽しめる「歌枠」は、個性を表現する重要なコンテンツとなっている。また、リスナーを惹きつける高品質な「歌枠」には、音と視覚演出の双方が不可欠だ。

「Alive Studio byGMOペパボ」は、直感的な操作で配信画面を自在にカスタマイズできる機能を提供し、配信における空間表現の幅を大きく広げてきた。一方、「カラオケJOYSOUND for STREAMER」では、個別の楽曲許諾確認を必要とせず、店舗カラオケと同等の高品質なカラオケ音源とテロップを提供することで、「歌枠」における音楽体験のクオリティ向上を実現してきた。

今回のコラボレーションで両サービスの強みを融合することで、配信者が抱えていた課題である“高品質な「歌枠」を個人で再現する難しさ”を解消し、表現の幅をさらに広げるのが狙いだ。

そのためにまず、カラオケルームの背景やカラオケ機器、選曲用端末「キョクナビ」素材など「歌枠」を盛り上げる素材6点と、JOYSOUND公式キャラクター「ジョイオンプー」が画面上で動く、本サービス限定のエフェクト4点を追加する。コラボレーション素材とエフェクトは「Alive Studio byGMOペパボ」の全てのプランで利用できる。

また、高品質な音と視覚演出で「歌枠」をさらに盛り上げたい配信者を支援するためのキャンペーンも実施する。