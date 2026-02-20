エイケンはこのほど、『ぼのぼの』の連載40周年、TVアニメ放送10周年を記念して、「ぼのぼの」モデルのランドセルを企画。2月20日より、ランドセルメーカー「CHIKYU」から発売する。

いつも何かに疑問を持ち、ときに哲学的な悩みを抱えながら世界を見つめる「ぼのぼの」。本コラボランドセルには、ぼのぼののような好奇心をきっかけに、子どもたちが生き物の生態や地球環境に関心を持ち、日々の中で多くの発見や学びを重ねながら成長してほしい、という想いが込められている。

また、ラッコは、現在絶滅が危惧されている動物のひとつ。かわいらしさだけでなく、動物や自然環境について考えるきっかけとなる要素も内包されているという。

カブセ裏や肩ベルトにもさりげなくぼのぼのをあしらい、前ポケットはぼのぼののトレードマークである「貝殻」をモチーフにした形状に。さらに、ぼのぼのの“海”をイメージした反射材をサイドに採用し、日々の通学時の安全にも配慮。機能面では、NASAのスペースシャトルにも使用されている衝撃吸収材テンパーフォーム®を採用。一般的な素材と比べて高い衝撃吸収力を持っているため、6年間の成長に合わせて衝撃からやさしく守ってくれる。

そのほか、A4フラットファイルがスムーズに収まる収納力や、ワンタッチロック機能を備えるなど、日々の使いやすさにも配慮。安心の日本製で、軽さにもこだわった設計となっている。

2月20日より、「CHIKYU青山ショールーム」にて展示・受注がスタート。「CHIKYU公式ウェブサイト」では、2月20日より公開、2月27日より受注開始となる。さらに3月3日より、「地球営業所 CHIKYU公式楽天市場店」でも公開・受注がスタートする。