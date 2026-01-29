星野リゾートが展開する「リゾナーレトマム」(北海道勇払郡)は4月24日から、春の訪れを祝うイベント「花咲くトマム」を開催する。

花咲くトマム ホタルストリート 全景

トマムでは、北海道の長い冬が終わり、待ちわびた春の訪れをいち早く楽しんでもらうことを目的に、2016年から同イベントを開催している。これまでは屋外ラウンジのウェルカムコートや、広大なファームエリアなどで雄大な景色と共に花の絶景を届けてきた。今年は「リゾートに訪れた誰もが自然と足を運び、滞在のあらゆるシーンで春を感じられるように」という想いから、各ホテルからもアクセスが良く、日帰り利用でも楽しめるホタルストリートで開催する。開催期間は2026年4月24日～5月31日まで。

色とりどりの花が広がる「花咲くカーペット」

花咲くカーペットと花咲くアーチ

ホタルストリートには、「トマムの四季」の移ろいを表現するさまざまな色の花が敷き詰められた「花咲くカーペット」が広がり、新緑と花々に囲まれた空間が訪れる人々を迎える。その入口には色とりどりの花で装飾された「花咲くアーチ」を設置。先に続くカーペットを眺めながらのんびりと散歩をしたり、アーチを背景に写真を撮ったりなどして楽しめる。

花とトマムのモチーフで彩る「花咲くしおり作り」

花咲くしおり作り

イベント限定の「花咲くしおり作り」は、トマムで過ごした春の思い出を形にして持ち帰ることができる。トマムらしい建物や牛などをモチーフにした台紙に、数種類の中から選んだ花を挟んで、自分だけのオリジナルのしおりを作ることができる。参加費は無料。

花にちなんだイベント限定メニュー

花咲くトマム 料理集合

リゾート内の8店舗では、「フラワーラッシー＜さくら＞」や「サーモンの花咲くカルパッチョ」など、花にちなんだイベント限定のオリジナルメニューを提供する。また、Café＆Hamburger つきのでは「花咲くいちごヨーグルト」(900円)を数量限定で提供する。甘酸っぱいいちごの赤と、ほのかに甘みを感じるファーム星野のヨーグルトの白を合わせ、混ぜると春らしいピンク色の見た目になる一品。