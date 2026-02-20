広島電鉄は、2025年に開業した路面電車「駅前大橋ルート」に続いて整備を進めている「循環線」について、開業日を3月28日に決定したと発表した。比治山エリアと市内中心部を繋ぐ循環系統として新設される。

同社は広島市やJR西日本と連携し、広島駅南口広場の再整備等の事業を進めている。昨年は路面電車の駅前大橋ルートを開業。続いて開業する「循環線」は、比治山エリアと市内中心部をつなぎ、広島に住む人、観光で訪れる人の利便性に加え、都心へのスムーズなアクセスで回遊性の向上を図るという。広島電鉄の新系統は2003年の7号線(当初は横川駅～広電本社前で新設。現在は横川駅～広島港間で運行)以来、23年ぶりとのこと。

循環線は、広電本社前停留場を起点とし、「広電本社前→皆実町六丁目→比治山下→的場町→紙屋町東→広電本社前」を運行する内回り、「広電本社前→紙屋町東→的場町→比治山下→皆実町六丁目→広電本社前」を運行する外回りの2ルートを設定した。

平日・土休日の日中時間帯(10～16時)に運行し、平日は内回り15本・外回り15本をそれぞれ約25分間隔、土休日は内回り8本・外回り8本をそれぞれ約45分間隔で運行する。なお、外回り始発と次発の2本は、日赤病院前始発となる。詳細なダイヤや系統番号等は後日案内する。